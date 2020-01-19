Монолог лижниці: Леся Нікітюк розповіла про інцидент на трасі в Буковелі

Леся Нікітюк проводить свою відпустку на зимовому курорті в Буковелі, незважаючи на те, що багато її колег і зірки шоу-бізнесу вирішили, що краще відпочити в теплих краях. Але популярна телеведуча вирішила освоїти лижі і розповіла на своїй сторінці в Instagram про те, що вона часто падає, а один хлопець на сноуборді навіть її збив.

Але незважаючи ні на що, Нікітюк виставила в мережу радісні фотографії, на яких вона позує на тлі засніжених українських гір. На фото видно гарну сонячну погоду і Леся вирішила сфотографуватися без курточки.

Леся Нікітюк в Буковелі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На ній надіта світла спортивна водолазка і чорні штани. Також на голові у неї знаходяться гірськолижні окуляри. Телеведуча зробила підпис до своїх фото у вигляді монологу.

Леся Нікітюк в Буковелі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Сама не вміє кататися і мені не дає! Не встигла встати на лижі, вже впала! Хлопчик, не проїжджай між ніг. Це ж Леся !!! Давай я її на борді зіб'ю, а ти знімеш сторіз!!", - написала Нікітюк.

Леся Нікітюк в Буковелі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі також прокоментували її фотографії та розповідь про інцидент.

Красива;

Та його палицею;

Як би я хотіла вас побачити. 2 тижні тому була в Буковелі, плачу, хочу повернуться. І вас дуже хочу побачити;

А що ти хотіла?

У лижників є перевага - палиці;

Які ж ідіоти бувають. Співчуваю вам, Леся;

Прекрасна лижниця.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Леся Нікітюк захопила користувачів мережі своєї природною красою і стрункістю. При цьому телеведуча поскаржилася на те, що краса і доглянутість даються жінкам непросто.