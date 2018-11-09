ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Моніка Беллуччі вперше розповіла про нового коханого

Lite » Зірки 09.11.2018 - 17:03
Фото: Моніка Беллуччі (instagram.com/monicabellucciofficiel)
Фото: Моніка Беллуччі (instagram.com/monicabellucciofficiel)

За словами зірки, вона дуже щаслива зі своїм обранцем

Відома італійська актриса Моніка Беллуччі, яка після розставання з Венсаном Касселем ніяк не коментувала своє особисте життя, вперше відкрила завісу таємниці. В інтерв'ю виданню Paris Match 54-річна актриса несподівано розговорилася і зізналася, що вже давно щаслива з новим коханим.

Скоро на екрани вийде новий сезон серіалу "Десять відсотків", де героїня Моніки шукає "нормального чоловіка", який би зміг скрасити її самотність. На питання журналіста, чи знайшла сама Моніка такого чоловіка в реальному житті, вона відповіла:

"Я вже довгий час зустрічаюся з чоловіком. Не знаю, чи нормальний він. Я про себе такого сказати не можу. Він не з мого світу, у нього інша робота, але йому так само доводиться багато подорожувати, як і мені. Його ритм життя дозволяє йому розуміти мене. Я не хочу називати його ім'я, але можу сказати, що дуже щаслива і задоволена своїм вибором".

Моніка Беллуччі вперше розповіла про нового коханого

Фото: Моніка Беллуччі (instagram.com/monicabellucciofficiel)

Моніка також поділилася своїм поглядом на відносини жінки і чоловіка. Актриса переконана, що представниці прекрасної статі не повинні воювати зі своїми обранцями.

Моніка Беллуччі вперше розповіла про нового коханого

Фото: Моніка Беллуччі (instagram.com/monicabellucciofficiel)

Беллуччі вважає, що жінка повинна уособлювати загальну любов, вміти віддавати і нічого не вимагати натомість.

Нагадаємо, в серпні 2013 року стало відомо про те, що Венсан Кассель і Моніка Белуччі прийняли рішення розлучитися після 14 років спільного життя. 51-річний французький актор давно знайшов нову любов і цим літом одружився на 21-річній моделі Тіні Кунакі.

Моніка Беллуччі вперше розповіла про нового коханого

Фото: Моніка Беллуччі (instagram.com/monicabellucciofficiel)

Нагадаємо, Моніка Белпуччи позувала для глянцю в нарядах українських дизайнерів. Розкішні кадри були зроблені в Парижі, на даху відомого торгового центру Galeries Lafayette.

Ми також писали про те,що Анна Сєдокова прокоментувала чутки про роман із 24-річним хокеїстом. Перед цим у пресі повідомляли про те, що новий обранець співачки молодший за неї на 11 років.

А також про те, що Лобода перестала приховувати роман з лідером Rammstein.

Відео: 10 найкрасивіших актрис Голівуду

 

Новини України Італіяактрисалюбовь
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся