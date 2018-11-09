Моніка Беллуччі вперше розповіла про нового коханого

Фото: Моніка Беллуччі (instagram.com/monicabellucciofficiel)

За словами зірки, вона дуже щаслива зі своїм обранцем

Відома італійська актриса Моніка Беллуччі, яка після розставання з Венсаном Касселем ніяк не коментувала своє особисте життя, вперше відкрила завісу таємниці. В інтерв'ю виданню Paris Match 54-річна актриса несподівано розговорилася і зізналася, що вже давно щаслива з новим коханим.

Скоро на екрани вийде новий сезон серіалу "Десять відсотків", де героїня Моніки шукає "нормального чоловіка", який би зміг скрасити її самотність. На питання журналіста, чи знайшла сама Моніка такого чоловіка в реальному житті, вона відповіла:

"Я вже довгий час зустрічаюся з чоловіком. Не знаю, чи нормальний він. Я про себе такого сказати не можу. Він не з мого світу, у нього інша робота, але йому так само доводиться багато подорожувати, як і мені. Його ритм життя дозволяє йому розуміти мене. Я не хочу називати його ім'я, але можу сказати, що дуже щаслива і задоволена своїм вибором".

Фото: Моніка Беллуччі (instagram.com/monicabellucciofficiel)

Моніка також поділилася своїм поглядом на відносини жінки і чоловіка. Актриса переконана, що представниці прекрасної статі не повинні воювати зі своїми обранцями.

Фото: Моніка Беллуччі (instagram.com/monicabellucciofficiel)

Беллуччі вважає, що жінка повинна уособлювати загальну любов, вміти віддавати і нічого не вимагати натомість.

Нагадаємо, в серпні 2013 року стало відомо про те, що Венсан Кассель і Моніка Белуччі прийняли рішення розлучитися після 14 років спільного життя. 51-річний французький актор давно знайшов нову любов і цим літом одружився на 21-річній моделі Тіні Кунакі.

Фото: Моніка Беллуччі (instagram.com/monicabellucciofficiel)

Нагадаємо, Моніка Белпуччи позувала для глянцю в нарядах українських дизайнерів. Розкішні кадри були зроблені в Парижі, на даху відомого торгового центру Galeries Lafayette.

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