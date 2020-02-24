MONATIK записав гімн шоу Голос країни разом з учасниками своєї команди

У цю неділю, 23 лютого під час шостого випуску сліпих прослуховувань на Голосі країни-10 на телеканалі «1+1» MONATIK повністю зібрав свою команду талановитих вокалістів. На честь десятого ювілейного сезону зірковий тренер разом зі своїми підопічними вперше в історії шоу записав композицію, яка стала неофіційним гімном проекту «Голос країни». Пісня називається «Наш голос», а кліп знімався на даху Київської фортеці з видом на НСК «Олімпійський», який дуже символічний для MONATIK, адже минулого літа артист вперше зібрав головний стадіон країни.

«Це раптова зустріч абсолютно різних людей зі своїми історіями, досвідом і мріями, які об'єднали їх в одну #КомандаMONATIK2020! Однозначно талановиті, неможливо цікаві і прагнуть до своїх цілей. Неймовірний склад. Вашій увазі презентуємо музичне фото нашої команди. На пам'ять ми вирішили зафіксувати нас молодими і перспективними. З різними тембрами, різними поглядами, але з одним меседжем. «Якщо замерзло все всередині і навколо... відчуй тепло... відчуй наш голос...», - коментує пісню артист.

Також співак звернувся до учасників своєї команди: «#MadeWithLoveAndRhythm П.С. Хлопці й дівчата, ви приголомшливі і шалено круті. Дякую, що обрали мене своїм тренером. Дуже цінно і колосально складно ... Серед вас неможливо обирати. Ви найкращі з найкращих».

Команда MONATIK 2020 — Наш голос (The Voice of Ukraine 10)

Керівник напряму «Великі розважальні шоу «1+1» Володимир Завадюк емоційно прокоментував вихід неофіційного гімну проекту: «Я так вдячний MONATIK за особливе ставлення до проекту. За створення нового. За віру. За мотивацію. Тільки ти міг написати такий саундтрек нового сезону «Голосу країни»».

Нагадаємо, що до команди MONATIKа увійшли сучасний гуцул Сергій Роман, бек-вокалістка наставника Ліда Лі, зірка кабаре Єлизавета Криворучко, прибиральниця в цирку Ася Хорошун, бек-вокаліст Constantine Марко Квітка, Зоряна Атлас, яка пережила інсульт, колишній вихованець дитячого будинку Сергій Асафатов, Руслан Опанасенко, еко-активіст Владислав Семенов, Марія Щербак, Катерина Чемезова, син священика Андрій Подкалюк, Тоня Сова, яка подолала анорексію, кавер-виконавиця Мєлєн Пасса, Микита Ходос і музикант-початківець Олександр Календа.

У шостому випуску сліпих прослуховувань свої команди зібрали два тренера - ПТП і NK і MONATIK. Наступної неділі, 1 березня в 21:00 на телеканалі «1+1» відбудеться фінальний випуск вибору наосліп, в якому свої команди укомплектують Тіна Кароль та Дан Балан.

Раніше Кароль, Каменських, Потап і Монатік розповіли про творчі конфузи.