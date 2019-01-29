Monatik, Полякова та Винник стали частиною кліпу NRavitsa Planet (відео)

NRavitsa Planet — Селфи

По сюжету клипа фронтмен группы Иван Марунич играет за своего персонажа на приставке, собирая селфи со звездами украинского шоу-бизнеса по разным локациям Киева. Перед героем игры появляются монеты с буквой "S", которые превращаются в реальные фото. Так, на пути игрока появились Монатик, Оля Полякова, Сашко Положинский, Валерий Харчишин, Джамала, Сергей Михалок. Всего несколько десятков звезд и публичных персон.

Иван Марунич, фронтмен NRavitsa Planet: "За несколько лет наша группа подружилась практически со всеми украинскими музыкантами, и накопились десятки фото с коллегами. Решили оставить эти селфачи в формате клипа. Особенно дорожу фоткой с Камалией. Надеюсь, однажды она меня усыновит".

Также в клипе в некоторых моментах сюжет дублирует текст песни. Например, на словах песни "Я друг мэра и известный бизнесмен" появляется селфи Ивана с Виталием Кличко, а фото с Дмитрием Шуровым появляется на строках "...мы играем на пианино, не как Пианобой, но, в принципе, терпимо".

В конце видео, как и во всех компьютерных играх, на пути появляется главарь в джинсах.

Группа NRavitsa Planet – украинская группа, участники телешоу Х-фактор и Мамахохотала. Команда выступала на фестивале Atlas Weekend в 2016 и 2018 годах, а в 2017 песня NRavitsa Planet "Небо" стала саундтреком комедии "Инфоголик".