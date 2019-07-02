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"Мона Леся": Нікітюк захопила вишуканим образом на тлі шедевра Да Вінчі

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.07.2019 - 12:58
"Мона Леся": Нікітюк захопила вишуканим образом на тлі шедевра Да Вінчі
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся організувала собі культурну програму по Флоренції

Леся Нікітюк продовжує насолоджуватися "неочікуваним" відпочинком в Італії, в місті Флоренція. Нагадаємо, що українська телеведуча відправилася в подорож не просто так. Саме в Італії з дня на день має відбутися весілля Регіни Тодоренко і Влада Топалова. Нікітюк також у списку гостей. Зазначимо, що Регіна і Леся здружилися під час зйомок шоу "Орел і Решка", в якому вони були ведучими.

Поки шанувальники зіркової пари чекають від них животрепетних новин у вигляді фото та відео з весілля, Нікітюк даремно часу у Флоренції не втрачає. Українська телеведуча відправилася вивчати красу Флоренції. Леся вже показала декілька фото і відео зі свого номера, деталі свого образу, а також відвідала картинну Галерею Уффіці у Флоренції. Тут телеведуча встигла зняти відео, а також зробити фото з унікальною картиною да Вінчі — Mona Lisa.

Так, Нікітюк поділилася історією створення картини. Кажуть, що саме у Флоренції зберігається "та сама" Мона Ліза.

"Фахівці стверджують, що це та сама Мона Ліза, яку написав Да Вінчі на 10 років раніше тієї, яка в Луврі!!!! Типу - молода Мона Ліза!!! Особисто я вважаю, що це оригінал. Дуже крута картина!!! Як думаєте, фейк чи ні?" – пише Нікітюк.

Свій пост Леся супроводила відповідним фото.

&quot;Мона Леся&quot;: Нікітюк захопила вишуканим образом на тлі шедевра Да Вінчі

Леся Нікітюк у Флоренції (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, на фото Нікітюк позує в повітряному літньому платті в смужку. Відзначається, що сукня на Нікітюк – від бренду SELF-PORTRAIT. А ось босоніжки на низькому каблуку – Fendi.

Прихильники Лесі поспішили залишити свої відгуки під її фото:

  • "Думаю, не фейк, як на мене, дуже реалістично, а взагалі мені здається, картина виглядає ще крутіше, тому, що біля неї стоїть Леся Іванівна Нікітюк)) Дуже класна фотка"
  • "Mona Lesia"
  • "В мене така сама вдома веситть)) думаю фейк"
  • "Леся, Ви прекрасніше картини!"
  • "Зійшла з полотен Да Вінчі, - Мона Леся Все інше, - фейк!"

&quot;Мона Леся&quot;: Нікітюк захопила вишуканим образом на тлі шедевра Да Вінчі

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Нікітюк здивувала шанувальників несподіваною зустріччю з віце-губернатором Тоскани! Телеведуча навіть записала коротке відео, в якому він на італійському звертається до українців. Нікітюк також запросила чиновника знову відвідати Україну і Київ зокрема.

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