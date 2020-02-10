Молю Бога: Ольга Сумська розповіла про важливу життєву мету

В ексклюзивному інтерв'ю з журналістами програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» популярна українська актриса Ольга Сумська, яка раніше зізналася у своїх болючих точках, розповіла, чому стала дизайнером і що її надихнуло на створення першої колекції.

Ольга Сумська – актриса театру і кіно, дружина, мама, бабуся, а тепер і дизайнер. Зірка підкорює нові сфери. Актриса зізнається, що стати дизайнером – це її дитяча мрія і нарешті вона втілилася в життя.

«Я хотіла бути дизайнером ще з дитинства, і фактично дитяча мрія втілилася в життя, адже ніколи не пізно починати щось нове, ніколи», – поділилася Ольга Сумська в ефірі каналу «Україна».

Ольга Сумська в сукнях з особистої колекції (фото: instagram.com/olgasumska)

На створення колекції Ольгу надихнула творчість української художниці Катерини Білокур: актриса перенесла картини на тканину. Крім того, з назвою колекції одразу не було жодних сумнівів. Проте для новоспеченої дизайнерки створення колекції було нелегкою справою, адже вона робила все власними зусиллями.

«Друзі мене попереджали, що це складно і, так, це мої вкладення, я не мала жодної підтримки – колекція зроблена за мої власні гроші, – розповіла акторка в програмі «Ранок з Україною». – Коли я шукала назву для цієї колекції одне слово одразу так раз і прийшло мені в серце таке натхнення – «РІДНА», такими великими літерами».

Та понад усе зараз Ольга Сумська хоче «оживити» картини найріднішого для неї художника – батька.

«В мене тато малював, у нас галерея його картин – він живописець, пейзажист, він малював наживо пензлем. Я молю Бога, щоб його картини (принти) з’явились на сукнях. Якраз зараз я думаю про це», – зізнається зірка в ефірі каналу «Україна».

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська відреагувала на новину про те, що знову стане бабусею.