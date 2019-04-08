"Молодуха": схудлий Потап захопив "крутим" селфі

Потап все частіше балує шанувальників "чіткими" фото. При цьому останнім часом крім селфі та фото зі зйомок різних проектів, український репер та продюсер показує також стильні образи. І до речі, багато шанувальників Потапа помітили, що їх улюбленець помітно змінився. Взявся за себе і схуд, а також перейшов на більш молодіжний імідж. Приміром, не так давно схудлий Потап показав стильний лук в скіні-джинсах і короткій спортивній куртці. Фани репера підкреслили, що виглядає він "офігенно".

А нещодавно Потап поділився новим настроєм. На цей раз – селфі. При цьому знімок вийшов дуже крутий. На ньому продюсер позує в чорній футболці зі сміливим принтом: плачуча Мона Ліза, обличчя якої тримають татуйовані руки. На шиї – чорні буси-краватка з хрестиком, сережки у вухах. Також з аксесуарів – сонцезахисні окуляри.

#morning – так лаконічно підписав свій знімок Потап.

Стильний Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Забавно, але шанувальники Потапа також помітили подряпини і пластир на його руках. У зв'язку з чим у мережі вмить стали жартує, мовляв, Потап, як і кандидати в президенти (Зеленський і Порошенко), "ходив здавати кров на аналізи". Але сам Потапа це ніяк не коментує.

"Лёш, кто так руки исцарапал?"

"Что у тебя с рукой?"

"Потап вместо одного с кандидатов в президенты кровь сдал"

"Похоже кровь брали из вены или укол"

"В огороде работал))"

"Клас!) Скажіть, де взяти таку футболку)"

"Футболка - Топ)"

"Красава"

"На "Голосе" был лучшим"

Також в коментах зазначили, що на шоу Голос країни, черговий ефір якої відбувся 7 квітня, Потап був просто неперевершений. Під час прямого ефіру репер був у стильному костюмі. Більш того, родзинкою вечора був виступ на сцені шоу групи Потапа – Mozgi.

Потап в костюмі на Голос країни (фото: instagram.com/realpotap)

"Алексей, Вам ооочень идут костюмы! Пипец как к лицу! Сразу такой жених завидный"

"Я просто в шоке!!! Участники и номера были на высоте!!! Про выступление Мозгов вообще молчу"

"Лёша+костюм=идеальное сочетание"

"Шикарный мужчина"

"Жених завидный) а-ля холостяк мечты"

Нагадаємо, раніше Потап не стримався і оцінив сексуальне фото Насті Каменських.

Ми також писали, що фото Потапа і Насті Каменських розохотили мережу.