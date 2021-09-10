Молодий тато Влад Дарвін розповів про ставлення до вакцинації і назвав секрети свого стилю

Влад, у тебе завжди такі стильні луки. Скажи, будь ласка, якого дизайнера ти обираєш - українського чи зарубіжного?

Я намагаюся комбінувати, тому що нам не потрібно варитися в собі, а завжди виходити за межі. Я дуже полюбляю і іноземних дизайнерів, мені подобаються різні світові бренди. У мене буде один лук на цьому шоу повністю від Versace Couture - Jeans Couture.

Мені дуже подобається той лук, який у мене буде зібраний з іноземних брендів, а от українські бренди, український одяг теж мені до вподоби. Наприклад, чоловічі костюми Andreas Moskin - це повністю made in Ukraine. Тому я комбіную.

Влад Дарвін (фото: прес-служба каналу "Україна")

Ти зараз на шоу "Співають всі!" шукаєш якусь колаборацію? Чи, може, ти хочеш когось спродюсувати?

Я постійно в пошуку людей, які мене надихають. Не хочу казати гучні слова, по типу, "колаборація", а от люди, які мене надихають, люди, з якими хочеться поговорити… От я щойно говорив з Ніно Басілая, вона молода українська співачка, яка несе новий vibe. Таке мені цікаво.

Влад Дарвін (фото: прес-служба каналу "Україна")

А з кимось із уже відомих українських зірок ти теж не плануєш ще ніяких спільних треків?

Чесно скажу, якось не лежить душа, тому що всі відомі артисти, у мене таке враження, багато що сказали і вони самі в пошуку якогось оновлення. Так само, як і я. Нам краще дивитися в сторону молодих артистів, тих, хто ще не "зацементувався", от наприклад, я бачу: Андрій Хаят у зеленому костюмі. Мені імпонує його творчість. Можливо, колись я хотів би зробити щось спільне з ним.

Влад Дарвін (фото: прес-служба каналу "Україна")

Зрозуміло. А що для себе вирішив з вакцинацією: вакцинуватись чи не вакцинуватись? Яка думка щодо щеплення?

Свій світовий тур я точно ще не планую робити. Зарано ще. Щодо подорожей закордон, то я би ще поставив на паузу, скажу чесно, тому що не планую найближчим часом вакцинуватися взагалі. Коли питання стане вже ребром і мені потрібно буде поїхати кудись закордон - в Європу або в Америку, - то я зроблю вакцинацію. Наразі це питання не стоїть так гостро.

Влад Дарвін (фото: instagram.com/darwinvlad)

Через карантин ти віддаєш перевагу українському відпочинку, натуральному такому, чи все таки закордон хотілося би поїхати? І куди саме?

Я надаю перевагу українському відпочинку, але також не нехтую популярними напрямками, які сьогодні так рекламують в Україні. Туреччина, наприклад. У мене в Туреччині багато друзів. Я вважаю, що це достойна країна для того, щоб її відвідати не раз, і подорожувати нею, якщо знати, куди їздити. Туреччина - це не лише готелі all-inclusive.

А в Україні які напрямки тебе більше цікавлять?

В Україні мені подобається все: Карпати, узбережжя Чорного моря, Одеська область. Мені подобається навіть Житомирська область. Нещодавно я був знову в Житомирі. Там прекрасно, там прекрасні ліси, є таке місце, називається Чорне озеро. Обов'язково рекомендую всім туди поїхати.

Влад Дарвін на відпочинку (фото: instagram.com/darwinvlad)

З чого починається твій ранок? Якщо не враховувати останні дні зйомок, то чи є якійсь "ритуали" ранкові?

Останні два місяці мій ранок як батька починається з того, що я проводжу час зі своєю дитиною і зі своєю дружиною, звісно. Намагаюся ранком бути поряд зі своїми улюбленими людьми, а також у мене зараз тренування. Наприклад, завтра у мене день починається з активного тренування.

Ти тренуєшся самостійно чи у спортзалі?

Я тренуюсь в тренажерному залі, який у мене вдома. Не у мене в квартирі, а в домі, у якому я живу.

Влад Дарвін (фото: фото: instagram.com/darwinvlad)

Над чим зараз працюєш? Тобто, яких проєктів чекати найближчим часом?

Я постійно працюю. Нещодавно вийшов кліп на мою пісню "Без умов". Це моя присвята новонародженому синові і це, на мою думку, одна з найголовніших речей взагалі.



Також я готую повноцінний альбом. Зараз працюю над новим матеріалом, дуже активно працюю у студії, записую пісні для того, щоб все це люди змогли побачити, я думаю, до 2022 року.

Влад Дарвін з родиною (фото: instagram.com/darwinvlad)