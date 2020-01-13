В молодості і зараз: як змінилися з роками Ольга Сумська, Ада Роговцева, Римма Зюбіна та інші актриси

Ольга Сумська, Наталя Сумська, Римма Зюбіна, Ада Роговцева... Всіх цих жінок об'єднує не тільки успішна кар'єра, але і квітучий зовнішній вигляд, а ще – вміння подати себе, яке з роками, схоже, лише міцніє. Ми вирішили порівняти, якими знамениті красуні були в молодості і як виглядають зараз. А також з'ясувати їхні головні секрети їх нев'янучої краси.

Багато хто з наших героїнь звикли відповідати на подібні питання і щедро ділитися своїми секретами. Так, визнана красуня Ольга Сумська свого часу навіть видала книгу на цю тему. З безлічі рецептів та порад, які збереглися ще від бабусі і прабабусі, Ольга зробила справжню енциклопедію краси. Головні з її порад прості – актриса радить змивати косметику маслами, не забувати про маски для обличчя і влаштовувати для обличчя контрастний душ. Також вона дотримується роздільного харчування і багато рухається.

Ольга Сумська з роками стає тільки гарнішою (фото: instagram.com/olgasumska)

До речі, Ірма Вітовська також обирає в догляді за шкірою обличчя і тіла олії. Але головним секретом вважає спокій і щастя, що йде зсередини.

Ірма Вітовська

Не менш цікаво дізнатися декілька секретів від акторок старшого покоління. Так, Лариса Кадочникова зізнається, що красу на довгі роки їй допоміг зберегти щасливий шлюб. Разом із коханим чоловіком, який оточував її турботою і любов'ю, вона буквально розквітала. Не дає старіти і улюблена робота, а також оточення близьких по духу людей. З більш практичних порад вона назвала маску на основі сиру і сметани.

Лариса Кадочникова

Ада Роговцева також зізнається, що секрет її краси в умінні радіти і любити, незважаючи на життєві негаразди. Вона впевнена, що пластика не допоможе, якщо людина не буде світитися щастям зсередини. До речі, сама вона якось зізналася, що не стала б вдаватися до пластичних операцій, навіть якби захотіла. Так, у актриси є деякі проблеми зі здоров'ям, а тому складні процедури з наркозом їй протипоказані.

Ада Роговцева (фото: соцмережі)

Наталя Сумська

Римма Зюбіна

Руслана Писанка

Олеся Жураковська

Фото: соцмережі