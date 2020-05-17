Так молодо виглядають! Холостяк-10 Макс Михайлюк показав коханих батьків

Шанувальники залишили сім'ї Холостяка багато теплих відгуків
У п'ятницю, 15 травня відбувся 11 випуск реаліті-шоу Холостяк 10, в якому Макс Михайлюк запросив трьох учасниць Віку, Дану і Дашу в своє рідне місто - Одесу. Там чоловік поспілкувався окремо з кожною з дівчат, а також познайомив їх зі своїми батьками Ларисою і Андрієм. Після зустрічі з рідними Макса проект покинула Віка. Вже 22 травня відбудеться довгоочікуваний фінал шоу, в якому холостяк зробить свій фінальний вибір.
Ну а поки Михайлюк вирішив ближче познайомити всіх зі своєю сім'єю і поділився у Instagram зворушливими кадрами з батьками. На всіх фото вони позують в обнімку і виглядають дуже щасливими. Раніше головний герой шоу відзначав, що думка батьків для нього дуже важлива, однак остаточне рішення буде приймати сам.
"Кохані", - лаконічно підписав знімки Макс.
Фото: Холостяк 10 Макс Михайлюк з батьками (instagram.com/flymax305)
Шанувальники прийшли в захват від цієї прекрасної сім'ї і залишили багато теплих відгуків. При цьому багато відзначили, що батьки Холостяка-10 виглядають дуже молодо - деякі навіть прийняли його батька за старшого брата! Ну а маму Ларису називають справжньою красунею.
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Нагадаємо, Віка з Холостяк-10 розповіла про рішення після розставання з Максом Михайлюком.
Автор: Марина Настевіч