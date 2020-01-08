Все молодшає: 53-річна Сальма Хайек захопила пружною шкірою і розкішними формами

Сальма Хайек, якої в минулому році виповнилося 53 роки, може похвалитися свіжою пружною шкірою, стрункістю талії і пишністю форм. Всю свою красу вона регулярно демонструє на світських івентах і в своєму особистому мікроблозі. Цього разу актриса, яка блищала на «Золотому глобусі» в сукні з відвертим декольте і буквально прикувала до себе погляди писутніх, вирішила зробити кілька фото крупним планом. Актриса підкорює мережу молодістю (фото: instagram.com/salmahayek)

На знімках, які вона опублікувала в своєму Instagram, зірка приміряла ліф відтінку фуксія і великі золоті аксесуари. Образ доповнює яскравий макіяж в тон наряду і зачіска з витягнутими волоссям. «Каву, будь ласка», - написала вона під серією кадрів, де всім своїм виглядом показує, як не вистачає їй цього напою.

Шанувальники почали підігрувати в коментарях своїй улюбленїй актрисі, а також просто засипали її компліментами. І, варто відзначити, виглядає Сальма з її підтягнутим овалом лиця і свіжим рум'янцем просто розкішно, набагато молодше реального віку. Втім, зірки її покоління часто демонструють, що для жінки за 50 так виглядати - цілком нормально.

Квентін Тарантіно і Сальма Хайек на "Золотому глобусі" 2020

(Фото: instagram.com/salmahayek)

Нагадаємо, Сальма часто показує схожі картинки. Наприклад, улюблена «гра» знаменитої красаовіци - демонструвати фото з молодості нарівні з тими, що зроблені в теперішньому часі. Таким чином, вона як би дає зрозуміти, що не змінюється з роками. Також вона похвалилася відмінною фігурою в джинсах різного фасону. Знову ж - зроблених в молодому віці і зараз. Фоловерів зірки обожнюють такий контент і завжди активно реагують на подібні пости, називаючи Сальму найкрасивішою жінкою в світі.