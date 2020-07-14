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Молода дружина Віктора Павліка похвалилася фігурою в купальнику

Вівторок 14 липня 2020 11:32
Молода дружина Віктора Павліка похвалилася фігурою в купальнику
Катерина Репяхова і Віктор Павлік ( фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Lite

Дівчина заявила, що їй все одно, як її життя виглядає з боку

У травні цього року 54-річний український співак Віктор Павлік офіційно поєднався шлюбом зі своєю 26-річною коханою Катериною Репяховою, з якою зустрічався близько п'яти років, причому таємно. Зараз новоспечене подружжя насолоджуються сімейним життям і навіть вирушили трохи відпочити.

На своїй сторінці в Instagram Катерина поділилася пляжним знімком і показала струнку фігуру в чорному купальнику. На фото вона ніжиться на сонечку, сидячи на шезлонгу.

Катерина Репяхова показала підтягнуту фігуру в купальнику ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Репяхова зазначила, що думкою громадськості досить просто маніпулювати.

"Історію нашого життя з ВП можна піднести під різними кутами. Логічно, що люди вбирають все саме так, як подати інформацію. Якщо в брудному пабліку вийшов брудний пост про нас, прийдуть брудні люди на наші сторінки. А якщо я даю рекламу у доброго блогера про незвичайну історію кохання, відповідно і приходять добрі, світлі люди. Але тільки люди, що аналізують, побувши в моєму блозі певну кількість часу, можуть зробити висновок. В моїх сторіс наше справжня життя, яке відбувається з нами кожен день. Можливо, в інтерв'ю якось можна бути нещирим (як дехто вважає), але бути не щирим кожен день у своєму блозі - неможливо. Рано чи пізно це стане помітним", - підкреслила дружина артиста.

Молода дружина Віктора Павліка похвалилася фігурою в купальнику

Катерина Репяхова і Віктор Павлік одружилися в травні ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Також Катерина зізналася, що не звертає увагу на думку чужих людей, адже вони не можуть знати всієї правди про неї або її життя.

"Я люблю себе за те, що мені абсолютно все одно, як виглядає моє життя зі сторони і хто, що думає. Головне, яку правду знаю я і мій чоловік. Здається, наша історія має повний букет протиріч, але повірте так тільки здається)) Ні одну долю або життя неможливо оцінити по соц.мережам, за інтерв'ю, або за статтями в ЗМІ. Життя кожного з нас - це більше, ніж заголовки на сайтах. Особисто я про своє життя можу вам розповісти далеко не все, тому в ньому можуть фігурувати треті особи, які проти розголошення інформації, пов'язаної з ними. І тільки вже тому суспільство не може повноцінно оцінювати, хто і що робить правильно або неправильно. Якщо вам раптом здається, що вам видніше, як жити стороннім людям, - терміново позбавляйтеся від цієї якості і жити стане легше", - поділилася дівчина.

Раніше дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова зробила відверте зізнання про себе, стосунки з чоловіком і дітей.

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