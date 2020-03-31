Молода садівниця: Леся Нікітюк в пікантному вбранні засвітила округлі форми

Леся Нікітюк, як і інші українські зірки, на період карантину змушена повністю відмовитися від роботи. Українська телеведуча знаходиться на домашній самоізоляції і намагається хоч якось розважити і себе, і шанувальників. При цьому карантин уже підніс Лесі дійсно несподіваний, але дуже приємний сюрприз. Нагадаємо, що Нікітюк отримала дзвінок від свого кумира — актора Джареда Лето! Під час онлайн-бесіди Нікітюк не могла стримати емоції. А після неї навіть розплакалася. При цьому від надлишку вражень Нікітюк назвала Лето "дурником". “Джаред, це ти? Ну ти дурник! Ти мені подзвонив!" — говорила тоді Леся.

Згодом емоції вщухли, а залишився карантин. Схоже, що Леся вирішила перебрати свої фотоархіви і поділитися з фанам пікантними кадрами. А заодно і почуттям гумору блиснути, яке ніколи не змінює телеведучої.

Так, на своїй instagram-сторінці Нікітюк опублікувала пікантне фото, на якому позує в повністю золотом вбранні. На Лесі - золотий блискучий топ, що оголює спину ведуочї. Ніжки облягають такі ж золоті штани високої посадки. Волосся красуні розпущені і акуратно випрямлені. Ну а макіяж зроблений з акцентом на очі.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

При цьому Леся повернута спиною до камери, так що можна розглянути її пікантні округлості.

“Всі ці фото мали б бути в модних журналах.. ну там «Порадниця», газета «Львівський замок», «Молода Садівниця», чоловічий журнал « Великий перець». Ну але журнали не друкують, інтерв’ю не беруть( Залишу цю фотку тут. Напишіть в коментах назви журналів та газет, в яких хотіли б мене бачити”, — з гумором прокоментувала новий знімок Леся.

До речі, раніше телеведуча вже показувала кадри з "золотої фотосесії".

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Тим часом шанувальники телеведучої поспішили засипати її захопленими коментарями.

“Леся! Яка ж ти гарна! Твої фотографії повинні бути лише на найкращих журналах”

“Тепер популярний лише один журнал - "Дім, сад, город"

“Журнал Королева Гумору”

“Очень солнечная фотка! Шикарно получилось”

“Да, "Молода садівниця" самое оно. Гарне фото, вони ще пошкодують, що не надрукували”

“Журнал "лесин орех"

“Як там в пісні: ти Зін на грубость нариваєшся”... Всі казково”

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Нікітюк показала, як займається прибиранням на карантині.