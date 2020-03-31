Молода садівниця: Леся Нікітюк в пікантному вбранні засвітила округлі форми

Леся запаморочила голову новим фото
Леся Нікітюк, як і інші українські зірки, на період карантину змушена повністю відмовитися від роботи. Українська телеведуча знаходиться на домашній самоізоляції і намагається хоч якось розважити і себе, і шанувальників. При цьому карантин уже підніс Лесі дійсно несподіваний, але дуже приємний сюрприз. Нагадаємо, що Нікітюк отримала дзвінок від свого кумира — актора Джареда Лето! Під час онлайн-бесіди Нікітюк не могла стримати емоції. А після неї навіть розплакалася. При цьому від надлишку вражень Нікітюк назвала Лето "дурником". “Джаред, це ти? Ну ти дурник! Ти мені подзвонив!" — говорила тоді Леся.
Згодом емоції вщухли, а залишився карантин. Схоже, що Леся вирішила перебрати свої фотоархіви і поділитися з фанам пікантними кадрами. А заодно і почуттям гумору блиснути, яке ніколи не змінює телеведучої.
Так, на своїй instagram-сторінці Нікітюк опублікувала пікантне фото, на якому позує в повністю золотом вбранні. На Лесі - золотий блискучий топ, що оголює спину ведуочї. Ніжки облягають такі ж золоті штани високої посадки. Волосся красуні розпущені і акуратно випрямлені. Ну а макіяж зроблений з акцентом на очі.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
При цьому Леся повернута спиною до камери, так що можна розглянути її пікантні округлості.
“Всі ці фото мали б бути в модних журналах.. ну там «Порадниця», газета «Львівський замок», «Молода Садівниця», чоловічий журнал « Великий перець». Ну але журнали не друкують, інтерв’ю не беруть( Залишу цю фотку тут. Напишіть в коментах назви журналів та газет, в яких хотіли б мене бачити”, — з гумором прокоментувала новий знімок Леся.
До речі, раніше телеведуча вже показувала кадри з "золотої фотосесії".
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Тим часом шанувальники телеведучої поспішили засипати її захопленими коментарями.
Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk
Нагадаємо, раніше Нікітюк показала, як займається прибиранням на карантині.