Молода наречена Павліка зізналася, чому його молодший син не прийде на весілля

10 червня у Дніпрі відбудеться гучне весілля Віктора Павліка і його молодої нареченої Катерини Репяхової. У програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна» стали відомі ексклюзивні подробиці майбутнього святкування.

За словами Катерини Реп’яхової, її наречений не любить, коли вона занадто нафарбована.

«Взагалі Віктор Франкович дуже не любить мене нафарбованою, він говорить, що я відразу як лялька красива. Тому моє завдання здивувати його мінімалізмом, - ділиться Катерина Реп'яхова в програмі «Зірковий шлях», - на жаль, ми ще не доросли до такого рівня, щоб купувати сукню за 7 тисяч доларів. Тому я схиляюся до того, що це буде український дизайнер. Хочу ще дві сукні».

Катерина Репяхова і Віктор Павлік (фото: instagram.com/repyahovakate)

Список гостей Віктор із Катериною формували із найближчих – лише родичі та близькі друзі. У списку запрошених уже 80 гостей, серед яких діти Віктора від попередніх шлюбів, крім найменшого.

«Мені здається, це знущання. Я б не пішла на весілля до свого батька з новою дружиною», - ділиться наречена на каналі «Україна».

Молодшого сина на весіллі батька не буде. Тим часом співак із нетерпінням чекає, коли всі образи будуть у минулому.

«Мені здається, що лід ще не зрушив. Хоча Віктор мріє, щоб всі жили в мирі, щоб навіть якщо ми десь випадково зустрілися, не було ніяких нервів», - говорить Катерина Реп'яхова.

Сьогодні співак навіть удома не забуває дбати про кохану. Та Катя не єдина жінка, про яку турбується співак.

«Коли я собі минулої зими купила уггі, він сказав: «Давай Ларисі купимо такі ж. Ну, давай. І так буває часто», - ділиться Реп'яхова про колишню дружину артиста і додає, що приводів для ревнощів він не дає.

Та ділити Віктора з іншими жінками Катя не збирається. З ним вона планує створити міцну родину і вже навіть знає імена для їхніх майбутніх дітей.