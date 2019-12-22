Можуть бути сюрпризи: Вєрка Сердючка розбурхала заявою про можливу участь у Євробаченні

Фото: Вєрка Сердючка з мамою (instagram.com/v_serduchka)

Чимало шанувальників хотіли би знову бачити артистку на сцені конкурсу

Нещодавно Вєрка Сердючка після тривалого творчого мовчання випустила нову пісню "Make It Rain Champagne", викликавши бурхливу радість шанувальників. Багато фанатів епатажної артистки одразу ж припустили, що з цієї запальною композицією Вєрка Сердючка має намір представляти Україну на Євробаченні 2020 року, яке відбудеться в травні в Нідерландах. Нагадаємо, що вона вже брала участь у цьому конкурсі у 2007 році з піснею "Dancing Lasha Tumbai" і посіла тоді друге місце.

На днях Вєрка виступила на концерті зірок Євробачення в Амстердамі, де з нею поспілкувалася ведуча "Світського життя" Катя Осадча. Звичайно ж, не обійшлося і без животрепетного питання. З приводу чуток про участь в Євробаченні Сердючка нагадала, що буде в журі Нацвідбору.

"От скажи, де логіка? Всі в новинах по телевізору оголосили, що Андрій Данилко сидить у журі!" - сказала артистка.

Відео: youtube.com/Світське життя)

Осадча припустила - а раптом той, кого виберуть, не зможе поїхати, і тут-то знову з'явиться Вєрка!

"Ми живемо в країні мрії, в країні в смартфоні - можуть бути всякі сюрпризи! Може, Вєрка Сердючка і хоче, а ось Андрій Данилко - проти!" - закрила питання зірка.

Ведуча також зазначила, що деякі вже розчули в словах нової пісні Make It Rain Champagne - Make Ukraine Champagne.

"Ось це тільки зі мною відбувається, скажи?! Я навіть не знімала кліп, а ось тепер треба буде - вже навіть Алан Бадоєв дзвонив!" - відреагувала Сердючка.

Фото: Вєрка Сердючка з мамою (instagram.com/v_serduchka)

Нагадаємо, саме Андрій Данилко став першим оголошеним членом журі Нацвідбору Євробачення, який стартує в лютому 2020 року на СТБ.