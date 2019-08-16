Не можу тебе дочекатися! Вагітна Ешлі Грем "похвалилася" животиком

Ешлі Грем оголосила про свою вагітність всього кілька днів тому. 31-річна зірка опублікувала відео, де вони разом з її чоловіком – Джастіном Ервіном – грайливо демонструють кругленький животик знаменитої plus-size моделі. До цього Ешлі якимось чином вдалося приховати його і в подорожі по Італії, і на досить відвертих знімках в нижній білизні. Також вона примудрилася скласти масу стильних образів для виходу в світ без якого-небудь натяку на вагітність.

Ешлі щаслива! (фото: instagram.com/ashleygraham)

Зате тепер, коли весь світ знає про прийдешнє поповнення в сімействі моделі і відеооператора, Ешлі намагається насолодитися своїм становищем по повній! Кілька годин тому вона показала нове зворушливе фото, де її вагітність видно неозброєним оком.

Грем позує все в тій же зеленій відвертій сукні. Вона позує у звичайній позі всіх моделей, випросталась і послала в камеру повітряний поцілунок. Нарешті їй можна не намагатися приховати животик він всюдисущих папараці! «Не можу дочекатися зустрічі з тобою», – написала знаменита красуня.

Модель вдалося приховувати вагітність навіть від папараці (фото: instagram.com/ashleygraham)

Судячи з коментарів, для деяких послідовувачів вагітність Ешлі досі була сюрпризом. Вони не втомлюються захоплюватися і посилати моделі привітання.

До речі, в недавньому інтерв'ю Грем також розговорилася на тему вагітності і дітей. Вона міркувала, що вони з чоловіком вже давно готові і дуже хочуть стати батьками. Також вона підняла тему дітей, народжених від разнорасовых батьків.

Ешлі з мамою, сестрою і братом (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі, відома своєю пристрастю до відновлення справедливості, як ніхто інший знає, як важко буває пояснити дітям всі тонкощі. Вона підкреслила, що, як дружина темношкірого хлопця, і сама не раз стикалася з расизмом, а тому хоче виховати дитину правильно. Шанувальникам вже тоді варто задуматися, що Ешлі так багато говорить про дітей і вагітності недарма.