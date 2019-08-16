Не можу тебе дочекатися! Вагітна Ешлі Грем "похвалилася" животиком

Модель розчулила шанувальників новими фото
Ешлі Грем оголосила про свою вагітність всього кілька днів тому. 31-річна зірка опублікувала відео, де вони разом з її чоловіком – Джастіном Ервіном – грайливо демонструють кругленький животик знаменитої plus-size моделі. До цього Ешлі якимось чином вдалося приховати його і в подорожі по Італії, і на досить відвертих знімках в нижній білизні. Також вона примудрилася скласти масу стильних образів для виходу в світ без якого-небудь натяку на вагітність.
Зате тепер, коли весь світ знає про прийдешнє поповнення в сімействі моделі і відеооператора, Ешлі намагається насолодитися своїм становищем по повній! Кілька годин тому вона показала нове зворушливе фото, де її вагітність видно неозброєним оком.
Грем позує все в тій же зеленій відвертій сукні. Вона позує у звичайній позі всіх моделей, випросталась і послала в камеру повітряний поцілунок. Нарешті їй можна не намагатися приховати животик він всюдисущих папараці! «Не можу дочекатися зустрічі з тобою», – написала знаменита красуня.
Судячи з коментарів, для деяких послідовувачів вагітність Ешлі досі була сюрпризом. Вони не втомлюються захоплюватися і посилати моделі привітання.
До речі, в недавньому інтерв'ю Грем також розговорилася на тему вагітності і дітей. Вона міркувала, що вони з чоловіком вже давно готові і дуже хочуть стати батьками. Також вона підняла тему дітей, народжених від разнорасовых батьків.
Ешлі, відома своєю пристрастю до відновлення справедливості, як ніхто інший знає, як важко буває пояснити дітям всі тонкощі. Вона підкреслила, що, як дружина темношкірого хлопця, і сама не раз стикалася з расизмом, а тому хоче виховати дитину правильно. Шанувальникам вже тоді варто задуматися, що Ешлі так багато говорить про дітей і вагітності недарма.