Можу легко вбити: Топалов зробив несподіване зізнання про Тодоренко і сина

Влад Топалов – турботливий чоловік для Регіни Тодоренко і неймовірно люблячий батько для їх синочка Майкла. Ведуча визнається, що співак – божевільний тато в хорошому сенсі цього сова, адже він обожнює хлопчика, турбується про нього і намагається дати лише найкраще. Батьківство змінило Влда і зробило його більш сентементальным, але, в той же час, заради сім'ї він готовий на все і, якщо треба, може постояти за них, не замислюючись. Про це співак повідомив у своїй свіжій публікації в Instagram.

Музикант опублікував ніжне, повне любові літнє фото з дружиною і сином. Він тримає малюка на руках, а Регіна у білосніжному повітряному платті, схожому на її весільне вбрання Джульєтти, з трепетом і ніжністю торкається до маленькій ручці Майкла і дивиться на нього з безмежною любов'ю.

"За цих двох можу легко вбити. Мені здається, навіть не замислюючись... Коли їх кривдять або вони засмучені чимось або кимось.... а саме купою дебілів, які нас оточують, я перетворююся на Халка", - зважився Влад на досить різке зізнання.

Влад Топалов з Регіною Тодоренко і сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Шанувальники пари сполошилися: що ж могло так розлютити главу зіркового сімейства? Але їх також зворушили стосунки Влада до сім'ї і його готовність стати на захист коханих.

Класні

Золоті слова

Нормальна реакція глави сімейства

Добре написав

Ніжність і сила

Мамина копія. Щастя Вашій родині

Сім'я – любов

Ви - Чудова сім'я

Крик душі. Мабуть, все дуже дістали... Влад терпіння вам, ви дуже гарна сім'я

А як інакше! Ви їх сила і опора! Так тримати! Захоплююся Вашою родиною і люблю

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Влад Топалов показав романтичні вихідні з Регіною Тодоренко в Пітері і познайомив з друзями дитинства і юності.