Не могла зупинитися: Наталія Водянова чесно розповіла про свою залежності

Наталя Водянова славиться своєю стрункістю і молодістю. І один із секретів її сяючої нев'янучої зовнішності – правильно складене меню. Так, 37-річна зірка дотримується харчування по групі крові. А також нещодавно спробувала інтервальне голодування. При такому режимі певну кількість годин ви можете їсти все, що побажаєте, а решту часу дати організму відпочинок. Сама Наталія також не раз розповідала, що незважаючи на досить суворі правила, повністю обмежувати себе не має наміру. Приміром, у солодкому вона собі не відмовляє.

Наталія обожнює французьку випічку (фото: instagram.com/natasupernova)

У ці вихідні Наталя знову підняла тему харчування. Вона опублікувала кумедне фото, де тримає в руках кондитерський виріб з листкового тіста. "Повернення додому – це біль у шоколаді", – додала вона підпис, тим самим викликавши послідовувачів на розмови про їжу. Фолловери почали писати Водяновій компліменти, запевняючи, що вона може з'їсти і ще 10 таких. А також запитувати, чи часто їсть супермодель і філантроп такі "шкідливості".

Наталя з дітьми і бабусею в Парижі (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталя, яка зазвичай не надто відвертоа з фоловерами, в цей раз була налаштована до спілкування. "Раз, два в тиждень, більше не хочеться. Але коли я переїхала до Франції, то два роки їла цю булочку кожен день, не могла зупинитися. Потрібно було вивести з організму це божевілля, щоб не думати про неї кожен день, цілий день... І ось, в один прекрасний день, я прокинулася і зрозуміла, що дивитися на неї не можу. Це був супер щасливий день. Я перемогла її!!!".

Водянова давно налагодила отпимальный режим харчування (фото: instagram.com/natasupernova)

Скориставшись балакучістю Наталії, шанувальники почали також міркувати про чудову шкіру Водянової і її природну красу. "Наташа, як ви зберігаєте лице, на вас же немає нічого з силікону і т. д.,а виглядаєте ви на всі сто?", – написала одна з прихильниць знаменитості. "Спасииииибо! Масаж роблю", – відповіла Водянова.