Моє тіло для твого тіла: Оля Цибульська розговорилася про деталі першого інтимного досвіду

Оля Цибульська останнім часом знаходиться в "епіцентрі обговорення", вірніше - особисте життя української співачки. Зазначимо, що Цибульська принципово не "світить" свого чоловіка, через що вже зіткнулася з проблемою неприємних пліток і домислів. Приміром, не так давно Ольга висловилася з приводу домислів про батька свого сина. У мережі припускають, що батько дитини - співак DZIDZIO! Під постами виконавиці і правда можна зустріти десятки коментарів на тему того, як її дитина схожа на Михайла Хому.

Тепер же Цибульська сама підлила масла в вогонь. Українська співачка відверто розповіла про свій перший інтимний досвід. І привід відповідний - запуск нового аромату від Ольги "body2body" ("Моє тіло для твого тіла" - рядок з популярної пісні Цибульської).

Оля відверто зізнається, що цей аромат нагадує їй про першу близькістьз коханим чоловіком, на яку співачка дуже довго не могла зважитися.

“Цей секрет знаємо тільки я і мій чоловік, але...вперше далі за поцілунки я дійшла в 24 роки”, - вперше відверто зізналася артистка.

Історію створення парфумів Цибульська опублікувала в своєму Instagram-блозі. Натхненням для одкровень стала нещодавня романтична подорож з чоловіком в Париж. На фото закохана пара позує на тлі Ейфелевої вежі.

“Я пізня квітка в романтичних справах. Яблуко, яке Єва надкусила як тільки зрозуміла нащо їй Адам, я кусала уже будучи дорослою дівчинкою. У 24 роки. Ця ніч і почуття були свідомими. Я ретельно готувалась. Підбирала білизну, аромати, свічки, страви для вечері. Мені хотілось, щоб все було особливим… Жодна жінка не встоїть перед справжнім коханням”, - коментує Оля.

Оля Цибульська з чоловіком в Парижі (фото: instagram.com/cybulskaya)

Нагадаємо, раніше Оля Цибульська пожартувала над колишнім: опубліковано відео.