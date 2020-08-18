Моє тіло здатне на багато речей: Аlyona Аlyona зробила заяву про своє відношення до спорту

Аlyona Аlyona активно готується до участі в проекті Танці з зірками і не тільки ходить на тренування з партнером, але і посилено худне в залі. Перші результати не змусили себе довго чекати, але реперша не збирається зупинятися на досягнутому. Вона зробила зізнання про своє ставлення до спорту і заявила, що, всупереч поширеній думці, повні люди не лежать на дивані і не байдикують, і вона тому яскравий приклад.

Алена опублікувала в Instagram фото на тренажері, зроблене під час посилених занять спортом.

"Колись я любила баскетбол. У школі ще. Багато м'ячів не закидала, зате корпусом як захисник працювала добре. А коли переїхала в Баришівку, виявилося, що тут дівчатка люблять волейбол, а хлопчики в баскетбольну команду брати не хотіли, тому що боялися , що груба гра мені зашкодить. З дитинства я не любила сидіти на місці. Мій максимум безробіття в житті - 2 тижні ".

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Співачка зазначила, що ніколи не відлежувалася на дивані і не байдикувала. Також вона заявила, що невідчуває особливої ​​любові до спорту, а особливо до екстремальних його видам. Олена відчуває лише страх, навіть викид адреналіну зовсім не виправляє положення.

Втім, роботу в дитячому саду фізінструктора вона згадує охоче і визнається, що цей вид діяльності приносив їй задоволення. "Я разом з малюками вчилася рухатися правильно, тягнутися, нахилятися, стрибати. Я побачила, що моє тіло здатне на безліч речей ", - згадує співачка.

Тепер же виконавиця із задоволенням присвячує час спорту як невід'ємній частині свого життя, адже це також безпосередньо пов'язано з її станом здоров'я.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"Під час карантину я займалася вдома - степ-аеробіка дуже крута. Зараз я ходжу в зал і все, що там роблю - в кайф: як би не було важко і скільки б відер поту з мене не зійшло. Впевнена, що ми досягнемо всіх цілей, і результат не змусить нас чекати ", - поділилася своїми очікуваннями Олена.

Нагадаємо, що раніше Аlyona Аlyona показала фрагменти тренування і підтримку з партнером по проекту Танці з зірками.