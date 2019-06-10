"Моє сонце, моє щастя": Ані Лорак зворушливо привітала дочку з днем народження

Дівчинці Софії виповнилося 8 років
9 червня у родині Ані Лорак відбулася важлива подія - її дочці Софії виповнилося 8 років. Звичайно ж, зіркова мама влаштувала малятку пишне святкування дня народження. На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася яскравим знімком.
У свій день народження Соня блищала в пишному "принцессиному" червоному платті і чорних балетках, Кароліна ж вибрала облягаючу сукню бежевого кольору. На ніжному фото артистка мило обіймає дочку за плечі, вони обидві світяться від щастя і задоволено посміхаються.
Мама з донькою відображені на тлі бутафорського корабля, який пофарбований у синій, білий і червоний кольори. Зазначимо, що у такій послідовності ці кольори складають прапор колишньої республіки Югославія, однак навряд чи Ані хотіла зобразити саме це. На "кораблі" можна побачити повітряні кульки, квіти, тістечка і різні фігурки.
Фото: Ані Лорак з дочкою (instagram.com/anilorak)
"З Днем Народження, моя Люба Донечка. Моє Сонце! Моє Щастя! Це мій найулюбленіший день в році! День Твого Народження! Люблю Тебе!" - зворушливо підписала Лорак.
Зіркові колеги артистки і прості підписники поспішили приєднатися до привітань і залишили для Соні багато теплих слів і побажань.
"Здоров'я і щастя малятку", - написала Світлана Лобода.
Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)
Тато дівчинки, колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, також привітав її в історіях свого аккаунта, опублікувавши миле фото.
Дочка Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу (instagram.com/muratnalca)
Нагадаємо, Ані Лорак несподівано вирішила звільнити членів своєї команди - концертного директора, PR-менеджера, адміністратора.
Раніше Ані Лорак з донькою і Сергій Лазарєв разом прийшли на здобуття щорічної премії MuzTV в Москві, чим знову підігріли чутки про свій роман.
До речі, нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует з Сергієм Лазарєвим.