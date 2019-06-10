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"Моє сонце, моє щастя": Ані Лорак зворушливо привітала дочку з днем народження


Дівчинці Софії виповнилося 8 років

9 червня у родині Ані Лорак відбулася важлива подія - її дочці Софії виповнилося 8 років. Звичайно ж, зіркова мама влаштувала малятку пишне святкування дня народження. На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася яскравим знімком.

У свій день народження Соня блищала в пишному "принцессиному" червоному платті і чорних балетках, Кароліна ж вибрала облягаючу сукню бежевого кольору. На ніжному фото артистка мило обіймає дочку за плечі, вони обидві світяться від щастя і задоволено посміхаються.

Мама з донькою відображені на тлі бутафорського корабля, який пофарбований у синій, білий і червоний кольори. Зазначимо, що у такій послідовності ці кольори складають прапор колишньої республіки Югославія, однак навряд чи Ані хотіла зобразити саме це. На "кораблі" можна побачити повітряні кульки, квіти, тістечка і різні фігурки.

Фото: Ані Лорак з дочкою (instagram.com/anilorak)

"З Днем Народження, моя Люба Донечка. Моє Сонце! Моє Щастя! Це мій найулюбленіший день в році! День Твого Народження! Люблю Тебе!" - зворушливо підписала Лорак.

Зіркові колеги артистки і прості підписники поспішили приєднатися до привітань і залишили для Соні багато теплих слів і побажань.

"Здоров'я і щастя малятку", - написала Світлана Лобода.

  • "З Днем Народження Софійки. Головне, щоб вона була здорова, а все інше прийде само собою! Не сумніваюся, що вона буде успішною і щасливою! Про цю дівчинку ще почує весь світ! Бережи Господь вашу сім'ю"
  • "З днем народження!!! Маленька Diva"
  • "Вітаю Вас! Нехай Софійка росте розумною дівчинкою"
  • "З Днем Народження, принцесу Софію!! Найкращу доню, розумницю, красуню. Кароліна, але ж це і Ваше свято теж, тому я привітаю Вас, що саме в цей сонячний літній день на світ з'явилося Ваше чудо!"
  • "Яка вона вже велика. Здоров'я, щастя, любові Вам"
  • "Найкрасивіші. З Днем народження! Щастя і любові"
  • "Які красуні! Нехай цей день буде найкращим!"
  • "З днем народження маля, як невблаганно мчить час, Нехай буде здоровою і такий же красивенькой!!!"
  • "З Днем народження Сонечку! Маля. Не віриться,що вже 8 років... Здоров'я їй і виконання всіх бажань! Вам добре провести час"
  • "З днем народження принцесу"
  • "З днем народження, крихітко!!! Рости здоровою і успіхів тобі в житті! Ніколи не сумуй і не сумуй,бо у тебе є сама прекрасна мама в світі, яка в будь-яку хвилину готова допомогти!!! Люблю!"

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Тато дівчинки, колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, також привітав її в історіях свого аккаунта, опублікувавши миле фото.

Дочка Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу (instagram.com/muratnalca)

Нагадаємо, Ані Лорак несподівано вирішила звільнити членів своєї команди - концертного директора, PR-менеджера, адміністратора.

Раніше Ані Лорак з донькою і Сергій Лазарєв разом прийшли на здобуття щорічної премії MuzTV в Москві, чим знову підігріли чутки про свій роман.

До речі, нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует з Сергієм Лазарєвим.

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