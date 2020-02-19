Мій скарб: Влад Топалов розчулив ніжним фото з сином з басейну

Влад Топалов нарешті дочекався повернення коханих дружини і синочка з відпустки - Регіна Тодоренко відпочивала з однорічним Майклом на Мальдівах. Співак же залишився вдома через роботу і дуже сумував по своїй сім'ї. Телеведуча не раз розповідала в інтерв'ю, що з нього вийшов чудовий і турботливий батько, який багато часу присвячує дитині. Влад в черговий раз підтвердив правоту її слів, показавши, як вони з синочком проводять час.

На своїй сторінці в Instagram він поділився ніжним фото з Майклом з басейну, на якому тримає сина на руках і цілує його. Топалов зазначив, що Тодоренко теж з ними - плаває у воді на задньому плані. Крім того, він поскаржився, що було непросто знайти місце для занять з такою маленькою дитиною.

Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Мій скарб!!!! З кожним днем ми з ним змінюємося..... це, звичайно, найскладніша і найприємніша пригода в житті!!!!! Ми, нарешті, знайшли місце, де ми можемо разом плавати!!!! Його майже скрізь не пускають.... (я маю на увазі басейни) На задньому фоні наша найулюбленіша мама лапами по воді б'є... пливе кудись. Плаваємо тепер тільки там) Всім вам я бажаю здоров'я і щастя!" - поділився артист.

Шанувальники залишили цієї милій парочці безліч розчулених коментарів.

На це фото можна дивитися вічно

Молодці!

Ви з Регіною відмінна пара

Яке це щастя. У тата з дитиною особлива зв'язок

найкрасивіші фото! Мимииии

Діти це кайф!

Влад ти так змінився в кращу сторону

Милота!!!!!

Ви,в сенсі,як сім'я,і,два чувака,молодці,дай боже щастя,милі фото

Божечки, як же це мииило. Такі лапочки

Красунчики!!!

Класні) з такою добротою він говорить У НАС, МИ, РАЗОМ! чудові

Мама лапами по воді б'є. Улыбнули. Крутыхи

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Раніше Регіна Тодоренко розповіла, чому Влад Топалов не літає відпочивати з сім'єю, а залишається вдома. Також вона підняла тему рівності статей і розподілу обов'язків у сім'ї.