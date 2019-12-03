Моє серденько: Настя Каменських зворушливо відкрила душу Потапу (відео)

Настя Каменських і Потап після "викриття" свого тривалого роману і пишного весілля, яке відгріміло в травні 2019 року, стали однією з найромантичніших пар українського шоу-бізнесу. Закохані із задоволенням демонструють публіці свої почуття, всіляко підтримуючи один одного у тому числі і в мережі. Нагадаємо, що за результатами щорічної церемонії M1 Music Awards-2019 Каменських стала Співачкою року. До речі, вже другий рік поспіль!

"Свою дівчинку" із заслуженою перемогою поспішив привітати Потап. Репер та "спекотне" фото з Настею опублікував, і засипав її компліментами. “Ти заслуговуєш всіх нагород світу! Твоє мислення і прагнення, воістину світове!" - пише Потап.

Тепер же, схоже, настала черга Каменських ділиться приємними словами з коханим.

Співачка зворушливо зізналася чоловікові, що знайшла в ньому дійсно споріднену душу. При цьому Настя звернулася до улюбленого українською мовою:

“Потап, моє серденько. Я хочу, аби ти знав, наскільки важлива для мене твоя підтримка, як сильно я ціную те, що ти завжди поруч. Із тобою я зрозуміла, що споріднені душі існують, адже ти став для мене саме такою. І я готова бути нею для тебе кожного дня! Пісня “Обіцяю” отримала нагороду M1 Music Awards тому, що вона щира. Це найважливіша пісня мого життя, це моя обітниця тобі", - пише Настя. співачка також супроводжувала свій пост емоційним фото, зроблених під час оголошення результатів M1 Music Awards-2019.

Потап і Настя Каменських на M1 Music Awards-2019 (фото: instagram.com/kamenskux)

Зазначимо, що якраз напередодні весілля, яка відбулася 23 травня в одному з ресторанних комплексів під Києвом, Потап і Настя записали один одному пісні-посвячення. В Каменських вийшов хіт "Обіцяю". Потап ж представив пісню "Константа". Пізніше музиканти неодноразово відзначали в інтерв'ю, що ці композиції вони присвятили один одному, їх любові, яка подолала багато перешкод.

Пісня "Обіцяю" під час 1 Music Awards-2019 перемогла в номианации "Червона Рута" спільно з радіостанцією "Русское Радио Україна".

NK НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ - ОБІЦЯЮ

Шанувальники ж Каменських поспішили прокоментувати її зворушливий пост, адресований Потапу:

"Боже ,яке круте та щире фото, викликає багато емоцій!"

“Настюша, вітаю!!!! Це дуже гідно! Ти заслужила її! Ще раз мої щирі вітання!"

"Настя, ти краще всіх!!"

"Ві неймовірна пара"

“Супер просто! Красива пара"

“Дуже мило дуже красиво... дуже ніжно"

"Дякую вам, за те, що вселяєте віру, що такі почуття і стосунки існують"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux