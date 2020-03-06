Моє щастя: Влад Яма показав рідкісне фото з підрослим сином

У лютому Влад Яма разом з дружиною Ліліаною і їх синочком Леоном, а також друзями чудово відпочили в США, а саме в теплому і сонячному Маямі. Саме там вони відсвяткували день народження дружини хореографа і судді Танців з зірками, а також влаштували яскраву та пристрасну сімейну фотосесію. Раніше танцівник підкорив фанів жарким фото з коханою дружиною на пляжі, а ось на свіжому фото показав підрослого сина.

Зазначимо, що пара воліє поки не показувати обличчя хлопчика і знімає його тільки збоку або ззаду. Для сімейної зйомки у Флориді Яма орендував червоний спортивний автомобіль Ferarri, про який так мріяла його дружина. Саме на його тлі він і зображений з 4-річним Леоном на плечах, при цьому малюк відвернув обличчя в бік, дивлячись на машину.

Зоряний батько і його син вибрали для зйомки сімейні образи - спортивні футболки з номерами, шорти і кросівки. Малюк забавно тримається за татову лисину рукою, а той щасливо посміхається.

"Моє Щастя", — коротко підписав публікацію хореограф.

Фото: Влад Яма з сином (instagram.com/vladyama_official)

Розчулені шанувальники Влада розсипалися в компліментах і відзначили, що його сім'я прекрасна і надихаюча.

Ліліана також не змогла втриматися і залишила милий коментар: "Мої".

Ваша сім'я надихає

тачка вогонь

такі Класні !))) Нехай малюк росте здоровим, красивим і талановитим, як його батьки !!

Банда

Ви класні

Які гарні

Супер!

Кльові!!!

Красунчики

Класно

Хлопчаки

Яка щаслива сім'я!!!

Дитині не до фото))) пустіть в машину!!!))

Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, Влад Яма поділився спогадами, як чарував свою майбутню дружину і, як красуня довго тримала оборону і не виявляла розташування до зірки паркету.