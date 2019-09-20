"Моє щастя": Світлана Лобода замилувала мережу сімейною ідилією з донечками

Світлана Лобода не часто радує шанувальників фото з доньками. І якщо старша, 8-річна Єва, потрапляє в кадр зіркової мами все частіше (наприклад, дівчинка зробила селфи зі сплячою співачкою, чим зворушила артистку та її численних шанувальників), то обличчя півторарічної Тільди зірка так і не зважилася показати. Поки шанувальникам залишається тільки милуватися світлинами молодшої дочки Світлани зі спини і спостерігати, як вона росте, співачка вирішила зачарувати їх сімейним фотосетом зі своїми улюбленими малятами.

Свіжі знімки в компанії дочок зірка опублікувала в Instagram. На них зіркова мама в білосніжному брючному костюмі і сенеонячних окулярах з білою оправою позує разом з дівчатками: на руках вона тримає Тільду, а Єва сидить поруч, обійнявши співачку.

Варто зазначити, що старша дочка зірки позує на камеру не гірше, ніж її знаменита мама і дивиться прямо в об'єктив. Не дівчинці – біла футболка з принтом і фатиновая спідниця. Тільда ж знову сфтографована спиною до камери, і шанувальники Світлани змогли оцінити лише зачіску маляти – волосся дівчинки неабияк відросло і було зібрано у високий хвіст на маківці.

Фото: Світлана Лобода з дочками (instagram.com/lobodaofficial)

"Мої любимки. Моє щастя..." - залишила підпис-зізнання до кадрів зірка.

Фото: Світлана Лобода з дочками (instagram.com/lobodaofficial)

Прихильники Лободи прийшли в захват від щасливих сімейних фото мами з її солодкими дівчатками. Також вони поцікавилися, коли Світлана покаже осбличчяТільди

Мамині намистинки

Три зірки

Принадність і дуже мило

милі та позитивні

Які крихти

Класні у вас дівчатка

Такі милі

Очаровашки

Просто красуні

Фото супер

Скріншот коментарів

Раніше Світлана Лобода показала оригінальний тверк на камеру. Відео імпровізації співачки зняла її продюсер Нателла Крапівіна.