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Модники нереальні: дружина MONATIK'а підкорила милим фото стильних синів

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Дружина артиста зачарувала мережу знімком з сімейної прогулянки

Український артист MONATIK (Дмитро Монатік) дуже сімейна людина і намагається якомога більше часу проводити з дружиною і дітьми. Нещодавно він разом з дружиною побував у Лондоні, де музикант став запрошеним гостем церемонії нагородження головної музичної премії Великобританії-Brit Awards 2020. А вихідні зірка любить проводити з синами, обличчя яких вони як і раніше не показують публіці.

Дружина Монатіка Ірина поділилася в своєму Instagram чарівним кадром з сімейної прогулянки, на якому зображені гордий тато, що йде за руку з підрослими синочками Платоном і Данилом. Як зазвичай, вони зняті зі спини, що не заважає оцінити стильні вбрання трійці.

Так, хлопці вирушили на прогулянку в модних комбінезонах з мультяшними принтами і шапочках майже в тон нарядам, а їх знаменитий тато в сірій джинсовій куртці з червоною вставкою.

"День сімейний, обожнюю", - прокоментувала фото Ірина.

Фото: Дмитро Монатік з синами (instagram.com/irinamonatik)

Підписники дівчини не змогли залишитися байдужими і залишили багато зворушених коментарів, особливо відзначаючи, як стильно виглядає їхнє сімейство, а також, що хлопчики помітно підросли.

До речі, колишня дружина Потапа Ірина Горова також приєдналася до коментарів і відзначила, які ж дорослі у пари сини.

  • Які вони вже великі виросли так і час летить швидко
  • Модняки!
  • Які милі
  • Аааааааа боже як же милоооо
  • обожнюю цю класну сім'ю
  • Стильніше сильного тільки стиль! Обожнюю
  • Які дорослі!!!!!
  • найулюбленіші
  • Фотка просто ван лав
  • Модники нереальні
  • Обожнюю
  • Сладучие мультики)) причому всі троє

Скріншот коментарів (instagram.com/irinamonatik)

Нагадаємо, раніше дружина MONATIK'а Ірина похвалилася спокусливою фігурою в купальнику на відпочинку.

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