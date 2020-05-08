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Стильна матуся: Ірина Шейк вирушила на прогулянку з дочкою в брючному костюмі з голим животом

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.05.2020 - 18:33
Стильна матуся: Ірина Шейк вирушила на прогулянку з дочкою в брючному костюмі з голим животом
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Зірка показала новий аутфит

Ірина Шейк належить до числа знаменитостей, які змушені виходити на вулицю навіть у часи загального карантину. Молода мама регулярно здійснює прогулянки зі своєю 3-річною донькою Леєю. Днями папараці застали 34-річну красуню за черговим виходом на вулиці Нью-Йорка. Причому для прогулянки Ірина постаралася продумати образ від і до – відразу видно, що модель скучила за можливостю продемонструвати себе на світських виходах.

Стильна матуся: Ірина Шейк вирушила на прогулянку з дочкою в брючному костюмі з голим животомСтильна матуся: Ірина Шейк вирушила на прогулянку з дочкою в брючному костюмі з голим животомСтильна матуся: Ірина Шейк вирушила на прогулянку з дочкою в брючному костюмі з голим животомІрина на прогулянці з донькою (фото: принтскин Instagram)

Ірина одягла стильний костюм: вільного крою штани зі стрілками, а також оверсайз-піджак в тонку смужку. Доповнив образ кроп-топ, що відкриває живіт спокусливої матусі, а також грубі чоботи на плоскій підошві. На завершення аутфіта Ірина підібрала в'язану шапку, вузькі сонцезахисні окуляри і пару підвісок. До речі, модель не стала надягати маску і рукавички – по всьому, вона вирішила не заходити в громадські місця, задовольнившись прогулянкою на свіжому повітрі. Дівчинку Шейк одягла в оливкового відтінку плащ, чорні колготки, червону шапочку і босоніжки їй у тон. Виглядали обидві гармонійно і стильно!

Стильна матуся: Ірина Шейк вирушила на прогулянку з дочкою в брючному костюмі з голим животом

Ірина не показує дочку в своєму мікроблозі (фото: instagram.com/irinashayk)

Цікаво, що під час пандемії Лея проводить більшість часу з мамою. Хоча за рішенням суду вони з Бредлі Купером розділили опіку порівну. 45-річний актор регулярно відвідував дочку до спалаху вірусу. Скоріше за все, екс-подружжя вирішило поки що обмежити контакти дитини заради здоров'я.

Нагадаємо, зараз Ірина в нових відносинах – з торговцем творами мистецтва Віто Шнабелем. Незважаючи на те що хлопець вважається великим ловеласом, за чутками, закохані вже навіть встигли з'їхатися. А ось знаменитий голлівудський красень поки не визначився зі своїм вибором. Після розставання з Іриною Бредлі не був помічений у романтичних відносинах. Втім, Купер завжди відрізнявся скритністю, так що цілком може бути, він також вільний.

Теги Новини України модельІрина Шейк
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