За мною стежать: Леся Нікітюк в прозорому вбранні показала свого "переслідувача"

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча потішила шанувальників серією фото на природі

Леся Нікітюк не дочекалася повного закінчення карантину і вирушила на зйомки другого сезону тревел-шоу Le Маршрутка. В Instagram вона охоче ділиться фото, зробленими на шляху прямування і інтригує шанувальників новими цікавими локаціями, куди вирушила разом зі знімальною групою. Гарна погода, чудовий настрій і іскрометний гумор ведучої дозволяють їй створювати не просто знімки, а цілі курйозні і одночасно ефектні фотоісторії. Наприклад, на нових кадрах Леді Ле показала не тільки свій образ у невагомому вбранні, але і "таємного переслідувача".

Теледіва лежить на зеленій траві і насолоджується сонячними ваннами в яскраво-жовтому легкому шифоному платті з пікантним розрізом та шлейфом. Вона демонструє стрункі довгі ніжки і нарочито заклично дивиться в камеру. А ось на другому кадрі, що створює єдину композицію з першим, неподалік від Лесі розташувався чоловік у кепці, шортах і розстебнутій картатій сорочці з коротким рукавом.

"Мені здається, що за мною стежать... Привіт Слобожанщина", - підписала кумедну серію кадрів ведуча.

Леся Нікітюк потішила оригінальним фотосетом на природі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Багато шанувальників Лесі та її авторського шоу Le Маршрутка впізнали в чоловікові водія Богдана Богдановича. Вони оцінили гумор теледіви, а також її літнє повітряне вбрання.

Лесюня, ну просто кайф

Бог полів і городів. Лежить

Чоловік з вами був, просто дотримувався дистанції

Леся,я не можу з твоїх фоток вони водночас ржачні,і ще у них є ізюмінка гламуру

Лесюня, жовтий колір Вам дуже до лиця, друге фото: чоловік-мрія! Хапайте швидше, такі на траві довго не валяються

Ви просто топ

Супер! Навіть не знаю, на яку модель дивитися!

Плаття супер

У тебе сукня дуже красива і прекрасна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше під час зйомок шоу Le Маршрутка Леся Нікітюк ледь не потонула в болоті.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite