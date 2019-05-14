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Хто зі мною? MARUV відверто зізналася, що їй пора схуднути


Зайва вага заважає MARUV виконувати складні елементи під час танців на пілоні

MARUV (Анна Корсун) останнім часом ледь не щодня інтригує своїх шанувальників досить пікантними відео. І найчастіше – це танці на пілоні. Скандальна співачка активно освоює нову для себе сферу. А все заради майбутнього концерту. Так, співачка неодноразово підкреслювала, що на концерті в Києві покаже своїм шанувальникам щось дуже цікаве. Зазначимо, що виступ відбудеться вже зовсім скоро – на початку червня.

Можливо, саме на сцені MARUV представить один з танців, який так скрупульозно вивчає. І все ж під час виконання деяких рухів виконавиця зіткнулася з проблемою. MARUV зізналася, що деякі "кульбіти" їй дуже важко виконувати. А щоб було легше, їй потрібно схуднути.

"Для того щоб я цей елемент робила легше, мені треба скинути пару кіло... (7 кг). Хто зі мною?" – підписала нове відео Аня Корсун.

При цьому Марув показує, що виконати елемент їй допомагає тренер.

Скріншоти: instagram.com/maruvofficial

Нагадаємо, що до цього співачка заінтригувала фанів і іншим номером. З'ясувалося, що крім танців на пілоні, MARUV вивчає також і інші стилі. Наприклад, танець в популярному останнім часом стилі Vogue. Знову-таки Корсун поділилася коротким відео у себе на сторінці, де їй також допомагає хореограф.

Більш того, Марув навіть стає на пуанти. А це дійсно дуже складно. Відповідне відео з'явилося в twitter-акаунті MyGlamWish.

Нагадаємо, раніше MARUV у напівпрозорій білизні показала апетитні форми. Слід зазначити, що останнім часом, завдяки постійним тренуванням, співачка значно схудла. Чим і поспішила похвалитися, зробивши фото свого відображення в дзеркалі. При цьому на співачці - тільки нижня білизна.

Також раніше MARUV з чоловіком показала ніжність в Еміратах. Співачка знову вирушила в Дубай з виступом.

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