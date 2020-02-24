Багатозадачна матуся: Ешлі Грем показала, як встигає займатися дитиною і роботою

Ешлі Грем стала мамою зовсім недавно – первістка від коханого чоловіка вона народила 18-го січня. З тих пір життя пишнотілої красуні перекинулася з ніг на голову. У відомої своєю активною позицією дівчини, яка навіть у період вагітності ходила по світських тусовок і подіуму, тепер практично немає вільної хвилинки. Ешлі зізнається, що поєднувати материнство і кар'єру не так вже й легко. Щоб упоратися з усім, їй довелося навчитися робити кілька справ одночасно.

Ешлі з сином (фото: instagram.com/ashleygraham)

Демонструвати це з допомогою фото своїм послідовувачам – одне з хобі знаменитості. Не так давно зірка показала, як годує сина за ранковою чашкою кави. До речі, фото викликало великий резонанс в мережі. Фоловери, як і слід було очікувати, поділилися на два табори. Одні підтримали Ешлі, яка не соромиться годувати сина при сторонніх. Другі вважають, що не трбеа бути такою відвертою. А навіть якщо ти і зробила це, можна хоча б не постити в соцмережі.

Також Грем розповіла, як нелегко їй довелося в перші дні після пологів: "Підніміть руку, якщо ви теж не знали, що будете змінювати і свої власні підгузки... Після багатьох років у світі моди я ніколи не могла припустити, що одноразова нижня білизна буде моїм улюбленим предметом одягу, але тепер це так! Друзі, я хотіла показати вам, що це не веселки і метелики! Це важко...", – зазначила Ешлі.

Ешлі і Джастін (фото: instagram.com/ashleygraham)

Кілька годин тому модель поділилася новими фото. Вона сидить на ліжку в одній нижній білизні і годує сина. При цьому ще сонна матуся з пучком на голові вже щось захоплено читає в телефоні. "Багатозадачна неділя", – написала Ешлі під фото.

Шанувальники у відповідь почали розповідати свої історії і ділитися досвідом, як все встигати. Багато хто з них похвалили Ешлі і побажали їй сил і терпіння у цій нелегкій справі. Благо у неї є помічники – коханий чоловік Джастін завжди на підхваті і готовий взяти на себе частину обов'язків.