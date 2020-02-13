Багато жартував: Тімур Мірошниченко розповів про партнерські пологи

Ведучий програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна» Тімур Мірошниченко, який нещодавно вдруге став татом, розповів про почуття та переживання, які зазнав під час партнерських пологів зі своєю дружиною Інною.

У відомого телеведучого підростає дочка, а недавно дружина подарувала йому сина Марка. До хвилюючого моменту, коли малюк повинен був народитися на світ, чоловік і дружина готувалися разом.

«Це було рішення, до якого ми прийшли без додаткових обговорень», - зізнався у програмі «Зірковий шлях» телеведучий.

Тімур Мірошниченко з дружиною Інною і сином Марком (фото: з особистого архіву ведучого)

Згадуючи партнерські пологи, Тімур Мірошниченко зізнався, що дуже боявся пропустити найголовніше - народження малюка. Але все склалося якнайкраще. Півтора роки тому майбутній тато був присутній при народженні дочки Мії, а в цей раз був поруч з дружиною Інною, коли на світ з'явився син Марк.

«Я просто був поруч, багато жартував, ми сміялися, тому все було добре, - сказав телеведучий на каналі «Україна». - Коли почалися потуги, лікар поставив мене так за головою дружини, щоб я тримав Інну за плече. І все сталося на моїх очах. Враження були чудові! Сльози на очах, радість, відразу хочеться взяти і потримати малюка».

Тімур Мірошниченко навіть встиг зняти інтимний процес на відео, але тільки для домашнього архіву. За словами відомого телеведучого, нічого страшного для чоловіка в партнерських пологах немає. Можна сміливо погоджуватися на пропозицію дружини народжувати разом.

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