Багато любові і тепла: Санта Дімопулос зворушила ніжним фото з дітьми з Дубая

Співачка відправилася на відпочинок з сином і маленькою донькою
Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос у вересні знову стала мамою - співачка народила дочку своєму нинішньому чоловікові Ігорю Кучеренко. До речі, народжувала вона в Монако, проте через пару місяців повернулася в Україну. Артистці швидко вдалося скинути набрані за час вагітності 15 зайвих кілограмів і вона вже знову захоплює стрункою фігурою під час виходів у світ. А в січні зірка за прикладом багатьох колег полетіла погрітися в теплі краї разом з 11-річним сином Даніелем і 4-місячної малою Софією.
Для відпустки Санта вибрала ОАЕ, а саме Дубай. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася яскравим і ніжним фото з дітьми - сімейство позує на пляжі на тлі знаменитого "Вітрила" - готелю Бурдж-аль-Араб.
Мабуть, день видався трохи прохолодний - Дімопулос одягнена в сукню-міді кавового кольору і вітровку, Даніель же в шортах і спортивній кофті. Хлопчик, якого співачка народила від телеведучого Андрія Джеджули, горнеться до мами, а та ніжно обіймає його. Маленька Софія ж лежить в колясці, яку тримає Санта.
"По ідеї, тут повинні були бути мої сексі фото в купальнику, але немає. Зате тут багато любові і тепла. Не ідеальна мама з двома нереальними дітьми", - зворушливо прокоментувала кадр знаменитість.
Фото: Санта Дімопулос з дітьми (instagram.com/santadimopulos)
До речі, Даніель також має свою сторінку, і він тут же написав мамі коментар.
"Мама ти найкраща у тебе саме добре серце", - зазначив хлопчик, чим неймовірно розчулив користувачів мережі.
Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)
Вони поспішили залишити свої відгуки і побажати Санті чудового відпочинку, а також запевнити її, що вона дуже красива і прекрасна мама.
Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)
Нагадаємо, Санта Дімопулос зворушила сімейною ідилією з чоловіком і новонародженою донькою Софією на Різдво.