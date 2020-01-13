Багато любові і тепла: Санта Дімопулос зворушила ніжним фото з дітьми з Дубая

Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос у вересні знову стала мамою - співачка народила дочку своєму нинішньому чоловікові Ігорю Кучеренко. До речі, народжувала вона в Монако, проте через пару місяців повернулася в Україну. Артистці швидко вдалося скинути набрані за час вагітності 15 зайвих кілограмів і вона вже знову захоплює стрункою фігурою під час виходів у світ. А в січні зірка за прикладом багатьох колег полетіла погрітися в теплі краї разом з 11-річним сином Даніелем і 4-місячної малою Софією.

Для відпустки Санта вибрала ОАЕ, а саме Дубай. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася яскравим і ніжним фото з дітьми - сімейство позує на пляжі на тлі знаменитого "Вітрила" - готелю Бурдж-аль-Араб.

Мабуть, день видався трохи прохолодний - Дімопулос одягнена в сукню-міді кавового кольору і вітровку, Даніель же в шортах і спортивній кофті. Хлопчик, якого співачка народила від телеведучого Андрія Джеджули, горнеться до мами, а та ніжно обіймає його. Маленька Софія ж лежить в колясці, яку тримає Санта.

"По ідеї, тут повинні були бути мої сексі фото в купальнику, але немає. Зате тут багато любові і тепла. Не ідеальна мама з двома нереальними дітьми", - зворушливо прокоментувала кадр знаменитість.

Фото: Санта Дімопулос з дітьми (instagram.com/santadimopulos)

До речі, Даніель також має свою сторінку, і він тут же написав мамі коментар.

"Мама ти найкраща у тебе саме добре серце", - зазначив хлопчик, чим неймовірно розчулив користувачів мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Вони поспішили залишити свої відгуки і побажати Санті чудового відпочинку, а також запевнити її, що вона дуже красива і прекрасна мама.

Красива

Ви прекрасні втрьох

Все чудово,і форми ідеальні!!

Ви сексуальна і в ролі матусі,це не відняти - ви прекрасні!

Приголомшлива мама

Санта,крім сексі у вас багато іншого привабливого

Ви що!??? Ви красуня

Ідеальних мам не буває

Ідеальне фото з ідеальною мамою і дітьми

Прекрасно все

Неймовірно красива Ви

Мудрість приходить у всіх в різному віці

Счасливая

Щастя дорого коштує

ідеальна і найгарніша мама

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, Санта Дімопулос зворушила сімейною ідилією з чоловіком і новонародженою донькою Софією на Різдво.