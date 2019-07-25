"Мені не соромно": Тіна Кароль показала пружні сідниці на відвертих фото

Тіна Кароль вражає уяву шанувальників відвертими знімками і жаркими фотосесіями, зробленими на березі океану в США. Фото співачки одночасно радують і шокують її багатотисячну армію шанувальників, яка, до речі, перевалила за мільйон, своєю відвертістю. Артистка кардинально змінила контент на сторінці в Instagram, і тепер замість вичурних образів вона охоче ділиться з фанами чуттєвими і спокусливими знімками, демонструючи апетитні форми і беручи хвилюючі пози.

В свіжій серії фото зірка вирішила знову показати, що їй нема чого приховувати, адже вона – володарка приголомшливою фігури, яку не варто ховати. Так, Тіна продемонструвала пружні сідниці на камеру - ніби маючи намір зайти у воду, вона підняла довгу плаття-туніку, відкривши погляду фотографа коротенькі шорти, які лише підкреслили її соковиті форми.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

На іншому знімку поп-діва позує по коліно у воді. Спершись на опори мосту, вона звабливо дивиться в камеру. На Тіні - короткий кроп-топ з довгим рукавом і приспущеною лінією плечей і трусики.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Такі одкровення сподобалися далеко не всім фанам артистки, але на критичні зауваження він відреагувала лише з допомогою красномовного хештегу: менінесоромно.

Скріншот коментарів

Але більшість шанувальників не втрималися від компліментів для гарячої Тіни і зізналися, що її пікантні знімки викликали фурор.

"Не, ну за таку попу не може і не повинно бути соромно", "Дуже гарна фігура, таку не соромно показати", "Ух яка! Втратила дар мови від такої краси, богиня!", "Постій, русалка, не пливи!", "А де валеріана, а? Без заспокійливого на це шикарне фото просто неможливо дивитися", "Як красиво!" - захоплювалася більшість фоловерів.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки, виступаючи в "голому" плаття на одеському концерті.

Раніше Тіна Кароль підкорила мережу знімком без макіяжу. Фани співачки заявили, що 34-річна зірка виглядає як підліток.