"Мені було страшно": Тодоренко розповіла про перельоти під час вагітності

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча зізналася, що багато літала в першому триместрі

Екс-ведуча "Орла і Решки" і дружина російського співака Влада Топалова Регіна Тодоренко, яка показала фігуру після пологів, продовжує ділитися з шанувальниками подробицями того, як протікала її вагітність. Зірка, яка 5 грудня народила сина, зізналася, що їй довелося досить багато літати під час першого триместру.

За словами Регіни, це було пов'язано з її роботою, однак попередньо вона порадилася з лікарем, адже перельоти вважаються шкідливими для вагітних.

"На 3-му місяці поговоримо про перельоти. Знаю, знаю, перельоти, звичайно ж, - небезпечні і майбутнім мамам необхідно рахуватися зі своїм становищем і дотримуватися розумної обережності. Так сталося, що в першому триместрі я досить багато і часто літала, але не тому, що я така кар'єристка або божевільна, просто люблю свою роботу. Перш, ніж сісти в літак і помчати на Каннський кінофестиваль, я проконсультувалася з лікарем, який повідомив, що медики не радять цього робити, але якщо не далеко і не дуже часто, і стан вагітної дозволяє, то нічого страшного в цьому немає", - зазначила ведуча.

Тодоренко також зізналася, що саме в цьому стані їй вперше було страшно літати.

"Чесно кажучи, коли я вперше сіла в літак, усвідомлюючи, що вагітна, мені було трохи страшно, (я ніколи не боялася літати, адже за час подорожей пролетіла більше 141 000 км, але, мабуть, материнський інстинкт спрацьовує навіть на такому ранньому терміні), слава Богу, все пройшло добре і Регіна-мандрівниця навіть під час вагітності залишилася Регіною-мандрівницею Так що добрих вам і безпечних подорожей", - підсумувала артистка.

Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники захоплювалися сміливістю Регіни і зазначили, що читати її пости про вагітність дуже цікаво.

"Регіна-мандрівниця ти мій кумир навіки!";

"Божевільна Регіна";

"Дуже цікаво читати ваші пости про вагітність";

"Скільки позитиву від цієї людини. Обожнюю Вас";

"Регіна, вам тут видно, що ви вагітні! Дуже гарненька!";

"Ух ти смілива яка! Розумниця";

"Яка ти розумничка, захоплююся тобою", - пишуть в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Зазначимо, що телезірка також поділилася яскравим знімком, на якому вона зображена в ефектному плаття кольору фуксії на третьому місяці вагітності.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко зізналася, як рятувалася від токсикозу під час вагітності. Засіб, що допомагала справлятися з підступаючою нудотою, виявився вельми оригінальним.

Також Регіна Тодоренко розповіла, як дізналася про вагітність.

Крім того, молода мама Регіна Тодоренко показала кумедне фото зі своєю дитиною і батьками.

Про Регіна Тодоренко (відео: РБК-Україна)