"Мені пощастило": Ганна Різатдінова висловилась про романтичні стосунки з Прохоровим

Ганні Різатдіновій і її партнеру по Танцях з зірками 2019 Олександру Прохорову приписують роман, який вийшов за межі паркету. Пара активно підігріває чутки про романтичні стосунки, адже гімнастка і хореограф стали часто з'являтися разом на світських заходах. Наприклад, на запис новорічного концерту "Ніч суперхітів" Олександр і Анна прийшли разом, та ще й у total white образах. Спортсменка вирішила зробити відверте зізнання про те, що її пов'язує з партнером по танцях. Про це вона розповіла в інтерв'ю для YouTube-каналу "Українська правда".

Гімнастка призалась, що з хореографом вона швидко знайшла спільну мову і на паркеті вони стали одним цілим.

"На нас вже навіть одружили на проекті. Три місяці ми проводили плечем до плеча. У нас були навіть нічні тренування. Ми вже як брат із сестрою, але на паркеті ми були одним цілим. Це дуже здорово, пазл зійшовся. Ми підтримували один одного, незважаючи на те, що мій характер здається ангельський, але насправді це не так. Він знаходив ключики до мене, витримував мене"

Фото: Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров (instagram.com/anna_rizatdinova)

Хоч про кохання говорити поки рано, але навіть після закінчення шоу у пари з'явилися спільні плани. До того ж Анна і Саша виявилися дуже схожі.

"Зараз ми спілкуємося, навіть днями підемо в зал, тому що нас багато запрошують саме з танцями, люди хочуть бачити нас, щоб ми відкривали заходи, тому ми будемо танцювати і далі. Але про якісь більші відносини, про кохання поки рано говорити. Саша дійсно чудова людина, мені пощастило з партнером, тому що я достатньо добра, наївнаий, світла людина, і Саша виявився таким же. Тому ми з ним зійшлися, але про кохання говорити рано", - запевнила гімнастка.

Фото: Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров (instagram.com/anna_rizatdinova)

Ганна зазначає, що вона відкрита до нових стосунків, але щоб домогтися її розташування, спортсменку треба здивувати.

"Зараз я відкрита до відносин. Але мене треба здивувати. Саме ставленням, а не матеріально. Тому що я побачив вже як матеріальну сторону, так і не матеріальну", - говорить вона.

Різатдінова зізнається, що все ще не оговталася після розлучення з бізнесменом Олександром Онищенком, батьком її сина Романа. Правда, танці допомогли їй залікувати душевні рани.

Фото: Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров (instagram.com/anna_rizatdinova)

"Я готова закохатися знову, тому що я така людина – я виросла в люблячій сім'ї, я єдина дитина. Я не можу без любові, я задихаюся. І це не тільки любов до чоловіка. Це в першу чергу любов до мого сина. Він – мій мотиватор. Також любов до своєї справи. Я фанатіли гімнастикою, а зараз три місяці я жила танцями. І, звичайно ж, любов до чоловіка, але я ще не відійшла від попередніх стосунків. Все одно мені боляче. Мене врятували танці", - розповіла Ганна.

Відео: YouTube/"Українська правда"

Раніше Ганна Різатдінова зробила зізнання про особисте життя після проекту "Танці з зірками 2019.