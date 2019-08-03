"Мені сподобалося": Ірина Білик показала пристрасний поцілунок з Наталією Могилевською

Народна артистка України Наталія Могилевська відсвяткувала днями свій день народження - 2 серпня співачці виповнилося 44 роки. Звичайно ж, її просто засипали привітаннями, а деякі з них виявилися досить несподіваними. Так, колегу по сцені привітала відома артистка Ірина Білик і поділилася в своєму Instagram пікантним архівним фото з подругою.

Так, на знімку зображений пристрасний поцілунок Білик і Могилевської в губи. Обидві артистки одягнені в шуби і епатажні головні убори з пір'я.

Крім самого фото, Ірина вразила і відвертим зізнанням - поцілунок припав їй до смаку.

"Наталочко, мила подружка!! З Днем Народження!!! Бажаю тобі і твоїй команді тільки нових Вершин! Прекрасних пісень і вдячних глядачів!! І нашого нового дуету!! P.s. А мені сподобалося))", - написала Білик.

Фото: Ірина Білик і Наталія Могилевська (instagram.com/bilyk_iryna)

Ошелешені підписники поспішили залишити свої відгуки, багато відзначили, що дуже чекають дует двох талановитих виконавиць.

Дует з Вас був би прекрасний!

Класні

Оце так! У губи!

Мадонна і Брітні Спірс нервово курять!

Це було розкішно! Всіх благ чудовою Художник і Співачці @natalia_mogilevskaya і дякую за Талант, який даруєш!)))

Іринка, всім сподобалося )))) Чекаємо на ваш дует і не один))

Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)

До речі, Наталя Могилевська поділилася святковим фото з кульками і запропонувала шанувальникам вгадати, як і де вона провела цей день.

"Спасибі всім за привітання! Розповідайте, як ви проводите своє свято? Ні за що не вгадаєте!!!! В цьому році я дуже незвично святкую свій день народження. Ваші припущення, де я зараз?" - написала співачка.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо. 49-річна Ірина Білик відверто поміркувала про любов до себе і прийняття свого тіла, якого б воно не було розміру.

Також заміжня Ірина Білик несподівано зізналася в любові до іншого чоловіка.