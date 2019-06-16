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"Молодша — вилита мама": Лілія Ребрик розчулила фото з чоловіком і дітьми


Телеведуча привітала всіх із святом Трійці

Популярна телеведуча Лілія Ребрик не втомлюється дивувати своїх шанувальників стильними і ефектними образами - завдяки своїй роботі вона мало не кожен день демонструє новий яскравий наряд. Однак цього разу артистка зворушила мережу серією милих сімейних знімків.

Лілія поділилася чарівними фото, на яких зображена з чоловіком Андрієм Диким і двома їхніми доньками - Діаною і Поліною. Кадри явно були зроблені на сімейній прогулянці в парку і всі весело проводили час.

Фото: Лілія Ребрик поділилася сімейними фото (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча також привітала підписників одразу з двома святами, які відзначаються 16 червня - Трійцею та Днем батька.

Фото: Лілія Ребрик поділилася сімейними фото (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ннну... доброго ранку! Зі святом Трійці!!! Привіт від #дикасімейка І від нашого тата @andrii_dykyi привіт! З днем батька!!! Ти у нас найкращий", - з любов'ю написала Ребрик.

Фото: Лілія Ребрик поділилася сімейними фото (instagram.com/liliia.rebrik)

Звичайно ж, фолловери залишили багато зворушених відгуків. Багато відзначили, що молодша дочка Поліна - просто-таки копія своєї мами, а от Діана більше схожа на батька.

  • Вилита мама!
  • Діана більше на тата, а манюня викапана мама
  • Ой, ну мамина доця ,красуні
  • Ксерокс у дії
  • Які ніжні i лагідні фото. зі святами вашу неймовірну, діку сімейку
  • Які ви красиві
  • Ааааааа, мамочкина копія. Зі святом Вас
  • Поліночка схожа на маму, але ще більш вона схожа на Вашого батька!!!
  • Мамина радість
  • Молодша - вилита мама
  • Як дві краплі води.
  • милі та позитивні забавні!
  • Маленька Ліля
  • Ви дуже гарні!!! Щастя ВАМ безмежного!!!!!
  • Полінка копія мама
  • Такі гарненькі!
  • Маленька кнопочка. Дуже схожа на маму.
  • Перша і остання фотка, просто бомба. Треба розрукувати Вам їх!!!
  • Які ж ви класні) люблю всю вашу сімейку!)
 

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик забавно "потроллила" Юрія Горбунова на спільному фото.

Раніше Лілія Ребрик красою полонила в ефектній сукні-вишиванці від українського дизайнера. Тоді шанувальники ведучої прийшли в захват і назвали її "справжньою україночкою".

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