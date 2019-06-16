"Молодша — вилита мама": Лілія Ребрик розчулила фото з чоловіком і дітьми

Популярна телеведуча Лілія Ребрик не втомлюється дивувати своїх шанувальників стильними і ефектними образами - завдяки своїй роботі вона мало не кожен день демонструє новий яскравий наряд. Однак цього разу артистка зворушила мережу серією милих сімейних знімків.

Лілія поділилася чарівними фото, на яких зображена з чоловіком Андрієм Диким і двома їхніми доньками - Діаною і Поліною. Кадри явно були зроблені на сімейній прогулянці в парку і всі весело проводили час.

Фото: Лілія Ребрик поділилася сімейними фото (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча також привітала підписників одразу з двома святами, які відзначаються 16 червня - Трійцею та Днем батька.

Фото: Лілія Ребрик поділилася сімейними фото (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ннну... доброго ранку! Зі святом Трійці!!! Привіт від #дикасімейка І від нашого тата @andrii_dykyi привіт! З днем батька!!! Ти у нас найкращий", - з любов'ю написала Ребрик.

Фото: Лілія Ребрик поділилася сімейними фото (instagram.com/liliia.rebrik)

Звичайно ж, фолловери залишили багато зворушених відгуків. Багато відзначили, що молодша дочка Поліна - просто-таки копія своєї мами, а от Діана більше схожа на батька.

Вилита мама!

Діана більше на тата, а манюня викапана мама

Ой, ну мамина доця ,красуні

Ксерокс у дії

Які ніжні i лагідні фото. зі святами вашу неймовірну, діку сімейку

Які ви красиві

Ааааааа, мамочкина копія. Зі святом Вас

Поліночка схожа на маму, але ще більш вона схожа на Вашого батька!!!

Мамина радість

Молодша - вилита мама

Як дві краплі води.

милі та позитивні забавні!

Маленька Ліля

Ви дуже гарні!!! Щастя ВАМ безмежного!!!!!

Полінка копія мама

Такі гарненькі!

Маленька кнопочка. Дуже схожа на маму.

Перша і остання фотка, просто бомба. Треба розрукувати Вам їх!!!

Які ж ви класні) люблю всю вашу сімейку!)

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик забавно "потроллила" Юрія Горбунова на спільному фото.

Раніше Лілія Ребрик красою полонила в ефектній сукні-вишиванці від українського дизайнера. Тоді шанувальники ведучої прийшли в захват і назвали її "справжньою україночкою".