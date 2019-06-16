"Молодша — вилита мама": Лілія Ребрик розчулила фото з чоловіком і дітьми

Телеведуча привітала всіх із святом Трійці
Популярна телеведуча Лілія Ребрик не втомлюється дивувати своїх шанувальників стильними і ефектними образами - завдяки своїй роботі вона мало не кожен день демонструє новий яскравий наряд. Однак цього разу артистка зворушила мережу серією милих сімейних знімків.
Лілія поділилася чарівними фото, на яких зображена з чоловіком Андрієм Диким і двома їхніми доньками - Діаною і Поліною. Кадри явно були зроблені на сімейній прогулянці в парку і всі весело проводили час.
Фото: Лілія Ребрик поділилася сімейними фото (instagram.com/liliia.rebrik)
Ведуча також привітала підписників одразу з двома святами, які відзначаються 16 червня - Трійцею та Днем батька.
Фото: Лілія Ребрик поділилася сімейними фото (instagram.com/liliia.rebrik)
"Ннну... доброго ранку! Зі святом Трійці!!! Привіт від #дикасімейка І від нашого тата @andrii_dykyi привіт! З днем батька!!! Ти у нас найкращий", - з любов'ю написала Ребрик.
Фото: Лілія Ребрик поділилася сімейними фото (instagram.com/liliia.rebrik)
Звичайно ж, фолловери залишили багато зворушених відгуків. Багато відзначили, що молодша дочка Поліна - просто-таки копія своєї мами, а от Діана більше схожа на батька.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, Лілія Ребрик забавно "потроллила" Юрія Горбунова на спільному фото.
Раніше Лілія Ребрик красою полонила в ефектній сукні-вишиванці від українського дизайнера. Тоді шанувальники ведучої прийшли в захват і назвали її "справжньою україночкою".