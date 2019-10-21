Міс Україна 2019 зводить з розуму пластикою пантери в підвісному шпагаті (відео)

Паша демонструє ідеальну розтяжку
Міс Україна 2019 Маргарита Паша полонила шанувальників неймовірно гнучкими формами. Переможниця престижного конкурсу краси також є майстром спорту з художньої гімнастики. Маргарита активно стежить за фігурою і тим, щоб не втратити свої навички. Тому 24-річна дівчина постійно займається йогою, розтяжками і т. д. Звичайно ж, Міс Україна 2019 не проти показати підписникам свої позитивні результати.
Так, на своїй сторінці в мережі instagram визнана українська красуня поділилася новими фото і відео, зробленими під час чергового тренування. Дівчина в спокусливому облягаючому костюмі виконує досить складні гімнастичні комбінації на спеціальному тренажері. Паша демонструє буквально ідеальний шпагат, перебуваючи при цьому вниз головою!
"Нарешті. Присвятила собі день", - пише Паша.
Фото і відео: instagram.com/margoritapasha
Шанувальники Маргарити також поспішили засипати е коментарями:
Скріншот коментарів: instagram.com/margoritapasha
Спортивна Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)
Зазначимо, що Маргарита Паша пробувала свої сили в конкурсі Міс Україна ще в 2015 році. Але тоді дівчині дісталося звання Miss Ukraine International. У 2019 році Паша все ж отримала довгоочікувану корону найкрасивішої дівчини України. В цьому році в грудні вона представлятиме Україну на конкурсі Міс Світу 2019.
Нагадаємо, раніше Ірина Шейк в образі жінки-вамп блищала в Нью-Йорку.