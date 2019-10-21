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Міс Україна 2019 зводить з розуму пластикою пантери в підвісному шпагаті (відео)

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Паша демонструє ідеальну розтяжку

Міс Україна 2019 Маргарита Паша полонила шанувальників неймовірно гнучкими формами. Переможниця престижного конкурсу краси також є майстром спорту з художньої гімнастики. Маргарита активно стежить за фігурою і тим, щоб не втратити свої навички. Тому 24-річна дівчина постійно займається йогою, розтяжками і т. д. Звичайно ж, Міс Україна 2019 не проти показати підписникам свої позитивні результати.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram визнана українська красуня поділилася новими фото і відео, зробленими під час чергового тренування. Дівчина в спокусливому облягаючому костюмі виконує досить складні гімнастичні комбінації на спеціальному тренажері. Паша демонструє буквально ідеальний шпагат, перебуваючи при цьому вниз головою!

"Нарешті. Присвятила собі день", - пише Паша.

Фото і відео: instagram.com/margoritapasha

Шанувальники Маргарити також поспішили засипати е коментарями:

  • “Дивовижна дівчина! Сподіваюся моя дочка, яка займається гімнастикою і відвідує модельну школу буде на вас схожа))"
  • "Ідеальна жінка"
  • “Господи, як це можливо! Ти прекрасна"
  • “Дуже круто! Молодець! Нехай тобі супроводжує удача!"
  • "Ось це рівень"
  • "Дуже круто, Марго!!!"
  • "Ось це розтяжка"
  • "Вау, шикарна"

Скріншот коментарів: instagram.com/margoritapasha

Спортивна Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Зазначимо, що Маргарита Паша пробувала свої сили в конкурсі Міс Україна ще в 2015 році. Але тоді дівчині дісталося звання Miss Ukraine International. У 2019 році Паша все ж отримала довгоочікувану корону найкрасивішої дівчини України. В цьому році в грудні вона представлятиме Україну на конкурсі Міс Світу 2019.

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк в образі жінки-вамп блищала в Нью-Йорку.

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