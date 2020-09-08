"Міс Україна 2018" розповіла, як підтримує ідеальну форму

Вероніка Дідусенко (фото: instagram.com/veronika_didusenko)

Днями модель блищала на подіумі Ukrainian Fashion Week

Модель, переможниця конкурсу "Міс Україна 2018" і активістка в галузі захисту прав жінок Вероніка Дідусенко днями взяла участь у показах Українського тижня моди - дівчину запросили в якості зоряної моделі відразу три дизайнера. Причому красуня сяяла в головних ролях: відкриття та закриття показів.

Вона поділилася враженнями від заходу, а в коментарі LITE розкрила свої секрети стрункості і краси.

"Я знайома з більшістю українських дизайнерів. Але в цьому році стати частиною UFW — була абсолютно моя ініціатива. Перший раз за кілька років, під час українського тижня моди, я перебуваю в Києві, і я не могла упустити можливість підтримати наших талановитих дизайнерів. Я працюю моделлю більше п'яти років. За цей час у мене, природно, був досвід закриття та відкриття багатьох шоу. Але в цьому році все було якось по-особливому. Бути може, я просто скучила по подіуму, адже останні роки я більше займаюся соціальною діяльністю, і часу на роботу в модній індустрії залишалося катастрофічно мало", — розповіла Вероніка.

Під час відкриття показу ANNETTE GÖRTZ, модель з'явилася на подіумі в наряді з нової капсульної колекції дизайнера — оверсайз светрі темного теракотового кольору, чорній плісированій міді-спідниці з екошкіри, темних панчохах і чорних замшевих чобітках. Елегантність вбрання підкреслив капелюх клош.

Відкривала показ RYBALKO Вероніка в total black look, що складається з об'ємної сукні з драпіруванням і капелюха з високою тулією. Обличчя і руки дівчини були освітлені спеціальною фарбою. Модель нагадувала даму Вікторіанської епохи.

Дідусенко вийшла закривати показ Arutiunova в шикарному бежевому платті-кейп, розшитому камінням. Широкий пояс в тон плаття підкреслив тонку талію Вероніки, а невеликий розріз спереду плаття оголив стрункі ноги дівчини.

"Міс Україна" Вероніка Дідусенко блищала на подіумі Українського тижня моди 2020 (фото: прес-служба)

Про те, як вона підтримує ідеальну форму і готується до виходу на подіум, Вероніка розповіла LITE. За словами моделі, основний акцент вона робить на харчуванні, але також не забуває і про спорт.

"Підготовка до показу, як правило, для мене, проходила на дієті, супроводжується щоденним спортом. Я не належу до тих дівчат, які можуть собі все дозволити в плані харчування і бути в ідеальній формі, тому до таких подій я готуюся заздалегідь.

Харчування — 90% успіху на шляху до ідеальної форми. Тому культура харчування — дуже важливий аспект. Більше риби і овочів і поменше вуглеводів — це база. Більш детально обов'язково потрібна консультація з дієтологом і вашим лікарем.

Я займаюся спортом 5 разів в тиждень по 2 години:

3 рази в тиждень — функціональні тренування з масажем.

2 рази в тиждень — бігові тренування на Київському велотреку", - поділилася модель.

Вероніка Дідусенко захоплює витонченою фігурою (фото: instagram.com/veronika_didusenko)

Любить вона і побалувати себе якою-небудь процедурою.

"Мені дуже подобаються апаратні процедури для тіла. Я намагаюся, після бігових тренувань, робити Ендосферу або Vela Shape. Також, дуже люблю Пілатес і водні види спорту. Цього літа освоїли з Сандриком серфінг", - додала Вероніка.

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