Міс світу 2018: українка в білосніжній сукні захопила своєю красою

Фото: Леоніла Гузь (instagram.com/leonila.guz)

На жаль, українка не увійшла в трійку найкрасивіших жінок світу

У Китаї пройшов щорічний конкурс краси, на якому визначили найкрасивішу дівчину світу. Титул "Міс Світу 2018" отримала мексиканка Ванесса де Леон. Зазначимо, що в цьому році за головне звання змагалися учасниці з 118 країн світу. Представляти нашу країну поїхала модель Леоніла Гузь, яка, на жаль, не отримала жодного призового місця, але вразила всіх своєю красою і шикарним одягом.

Зазначимо, що Леоніла сама з Херсонської області, але зараз проживає в Києві.

Фото: Леоніла Гузь на конкурсі краси в Китаї (instagram.com/leonila.guz)

На своїй сторінці в Instagram Леоніла опублікувала відео, на якому вона постала в шикарномубілосніжному вбранні. Ролик викликав фурор серед передплатників, вони написали їй безліч компліментів і добрих слів.

"Гарна, як лебідь. Дуже ніжна", - написав rimmavramenko.

"Удачі наша красуня", - зазначила k.litvin.

"Зайчик, удачі тобі. Тримаю кулачки", - прокоментувала irina_yurievna.

"Красуня", - написав o.lirvin.

Скріншот коментарів (instagram.com/leonila.guz)

Нагадаємо, що Міс Україна 2018 висловилася про патріотизм.

Раніше ми писали, що українка представила вбрання для конкурсу "Міс Всесвіт 2018".