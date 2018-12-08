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Міс світу 2018: українка в білосніжній сукні захопила своєю красою

Lite » Зірки 08.12.2018 - 20:11
Міс світу 2018: українка в білосніжній сукні захопила своєю красою
Фото: Леоніла Гузь (instagram.com/leonila.guz)

На жаль, українка не увійшла в трійку найкрасивіших жінок світу

У Китаї пройшов щорічний конкурс краси, на якому визначили найкрасивішу дівчину світу. Титул "Міс Світу 2018" отримала мексиканка Ванесса де Леон. Зазначимо, що в цьому році за головне звання змагалися учасниці з 118 країн світу. Представляти нашу країну поїхала модель Леоніла Гузь, яка, на жаль, не отримала жодного призового місця, але вразила всіх своєю красою і шикарним одягом.

Зазначимо, що Леоніла сама з Херсонської області, але зараз проживає в Києві.

Міс світу 2018: українка в білосніжній сукні захопила своєю красоюФото: Леоніла Гузь на конкурсі краси в Китаї (instagram.com/leonila.guz)

На своїй сторінці в Instagram Леоніла опублікувала відео, на якому вона постала в шикарномубілосніжному вбранні. Ролик викликав фурор серед передплатників, вони написали їй безліч компліментів і добрих слів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miss Ukraine 2018 (@leonila.guz)

 

"Гарна, як лебідь. Дуже ніжна", - написав rimmavramenko.

"Удачі наша красуня", - зазначила k.litvin.

"Зайчик, удачі тобі. Тримаю кулачки", - прокоментувала irina_yurievna.

"Красуня", - написав o.lirvin.

Міс світу 2018: українка в білосніжній сукні захопила своєю красою

Скріншот коментарів (instagram.com/leonila.guz)

Нагадаємо, що Міс Україна 2018 висловилася про патріотизм.

Раніше ми писали, що українка представила вбрання для конкурсу "Міс Всесвіт 2018".

 

Як бути красивою і привабливою: поради від Леоніли Гузь "Не просто найкрасивіші": Міс Україна 2018 висловилася про патріотизм
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