Міс елегантність: Тіна Кароль полонила кокетливою зоною декольте в жакеті на голе тіло

Тіна Кароль майстерно вміє створювати образи, граючи на межі відвертості і легкої пікантності. 35-річна українська виконавиця має свій впізнаваний "стиль діви", чітко дотримуючись його. Для Кароль вже стала класичною сукня з облягаючим силуетом і пікантною зоною декольте. Також Тіна віддає перевагу голлівудській зачісці з об'ємними хвилями. Ще одна незмінна фішка образу співачки - червоні губи. Нагадаємо, що кілька років тому Кароль навіть запускала в продаж помаду свого бренду. Фанати співачки досі просять знову повернути б'юті-новинку.

На сторінці мережі іnstagram Кароль поділилася з багатотисячною армією шанувальників фото, на якому в повній мірі демонструє свій ідеальний образ. При цьому, як зазвичай, фото не обійшлося без "родзинки". А саме - кокетливої зони декольте.

Виконавиця позує в чорному жакеті, показуючи нові золоті прикраси - витончені браслети, сережки і кільця. Волосся Кароль акуратно покладене, макіяж зроблений з акцентом на червоні губи. Кароль загадково дивиться кудись убік.

Розкішна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники співачки не змогли пройти повз такого знімка. І поки Кароль дивиться в бік, багато хто не може відірвати погляд від грайливої зони декольте української поп-діви.

“Скільки смутку в очах... але яка витонченість і елегантність! Любити можна тільки за одні очі"

"Дівчина, ви мене зводите з розуму"

"Тін, ти прекрасна"

"Сама міс Елегантність"

"Якась особлива"

"Занадто гарна"

"Тіночка, вам дуже добре з прямими волоссям"

“Чого там золото! Наш український діамант!"

Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol

До речі, раніше Кароль вже показувала пару фото з цієї зйомки.

Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розповіла про роман з Даном Баланом і розсекретила свою дієту.