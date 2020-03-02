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Світ стає кольоровим: кучерява Лілія Ребрик підкорила ніжним луком

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Телеведуча захопила ефектним весняним знімком

Лілія Ребрик - одна з найбільш позитивних і життєрадісних телеведучих України. Незважаючи на дуже ранні ефіри, вона завжди в прекрасному настрої, бадьора і весела, причому не тільки в кадрі, але і коли камери вимкнені. Напередодні весни вона разом зі своїм колегою Анатолієм Анатолічем влаштовували в студії театральні та танцювальні спектаклі, тим самим заряджаючи на активний ранок всіх глядачів і користувачів мережі.

А з приходом весни й без того завжди стильні і ефектні вбрання Лілії стали трохи світлішими - так, артистка показала в Instagram новий, неймовірно ніжний образ.

Ребрик відображена на вулиці в блакитний плісировані спідниці і светрі в тон, а зверху вона накинула світло-рожеве пальто-чебурашку. Доповнюють ефектний лук біла сумочка через плече і незвичайна зачіска - ведуча накрутила волосся в красиві об'ємні кудряшки.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Світ стає кольоровим - і це все весна... Доброго ранку! Нам, жінкам, притаманно будувати плани... Ви вже спланували свою весну?" - поцікавилася у підписників теледіва.

В коментарях фолловери діляться своїми планами на весну і не забувають захоплюватися стильним весняним образом Ребрик.

  • Ліля, Ви не лише чарівна та ефектна жінка, а й прекрасна дружина і мати! Надихайте українок і в подальшому! Незабутньої Вам весни!
  • Спланувала вже березень, але не відомо чи він спланував мене
  • Прекрасний образ так жіночно,вам дуже йде
  • Ви, завжди женщинаВесна
  • Яка краса!! Лілія, вам так личить цей колір морської хвилі
  • Лілечка,ви така гарнюня,завжди захоплююсь вами і вашою сім'єю
  • Весна - Красна !
  • Дуже красива
  • Дуже гарна!
  • Дуже гарний і жіночний образ
  • дівчина - весна
  • Кольорова красива жінка

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше ми писали, що Лілія Ребрик розсекретила спосіб збереження пристрасті після 8 років сімейного життя.

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