Світ стає кольоровим: кучерява Лілія Ребрик підкорила ніжним луком

Лілія Ребрик - одна з найбільш позитивних і життєрадісних телеведучих України. Незважаючи на дуже ранні ефіри, вона завжди в прекрасному настрої, бадьора і весела, причому не тільки в кадрі, але і коли камери вимкнені. Напередодні весни вона разом зі своїм колегою Анатолієм Анатолічем влаштовували в студії театральні та танцювальні спектаклі, тим самим заряджаючи на активний ранок всіх глядачів і користувачів мережі.

А з приходом весни й без того завжди стильні і ефектні вбрання Лілії стали трохи світлішими - так, артистка показала в Instagram новий, неймовірно ніжний образ.

Ребрик відображена на вулиці в блакитний плісировані спідниці і светрі в тон, а зверху вона накинула світло-рожеве пальто-чебурашку. Доповнюють ефектний лук біла сумочка через плече і незвичайна зачіска - ведуча накрутила волосся в красиві об'ємні кудряшки.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Світ стає кольоровим - і це все весна... Доброго ранку! Нам, жінкам, притаманно будувати плани... Ви вже спланували свою весну?" - поцікавилася у підписників теледіва.

В коментарях фолловери діляться своїми планами на весну і не забувають захоплюватися стильним весняним образом Ребрик.

Ліля, Ви не лише чарівна та ефектна жінка, а й прекрасна дружина і мати! Надихайте українок і в подальшому! Незабутньої Вам весни!

Спланувала вже березень, але не відомо чи він спланував мене

Прекрасний образ так жіночно,вам дуже йде

Ви, завжди женщинаВесна

Яка краса!! Лілія, вам так личить цей колір морської хвилі

Лілечка,ви така гарнюня,завжди захоплююсь вами і вашою сім'єю

Весна - Красна !

Дуже красива

Дуже гарна!

Дуже гарний і жіночний образ

дівчина - весна

Кольорова красива жінка

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше ми писали, що Лілія Ребрик розсекретила спосіб збереження пристрасті після 8 років сімейного життя.