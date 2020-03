Світ зійшов з розуму: Потап присвятив новий хіт карантину через коронавірус (відео)

Українські зірки по-своєму проводять час на домашньому карантині. Багато діляться збірками фільмів і серіалів, книг та улюблених пісень. Однак далі всіх пішов Потап. Поки його колеги по шоу-бізнесу взяли тимчасову творчу перерву, український репер написав нову пісню! Яка загрожує стати "гімном" карантину в Україні. Пісня так і називається — "Карантин". Потап навіть примудрився тематичний кліп записати.

Кліп був записаний в порожньому концертному залі, що вельми символічно. Спочатку репер сидить на одному з крісел. Потім він поступово переміщується на сцену. І за підсумком доспівує свою нову пісню порожнім стільцям. Однак співак заспокоює: "Все буде добре". І ця біда мине, ми зможемо вийти на вулиці і злітати в Італію.

При цьому через всю пісню проходить головний заклик — Keep your hands clean (Мийте руки).

"Це мій спосіб сказати всім вам,що все буде добре", — звертається до прихильників продюсер.

Потап — Карантин

До речі, зйомки кліпу проходили в концертному залі "Квартал 95" у Києві. Репер залишив окремі слова вдячності їм.

“І звичайно ж спасибі нашим друзям із Квартал 95, які відразу ж підхопили пісню і допомогли її екранізувати... В порожньому залі. Які незвичайні часи, але все буде добре #fuckcorona", — пише Потап на своїй instagram-сторінці.

“Побачимося з Вами на «Вечірньому Кварталі» 28 березня о 21:00. And remember "keep your hands clean". Ідея і розробка MOZGI STUDIOS, PRODUCED BY POTAP. Величезне спасибі всій команді MOZGI GROUP за підтримку і супершвидкість в підготовці релізу, люблю вас", — підсумував репер.

Шанувальники репера прийшли в невимовний захват від його нової пісні. Потапа буквально засипали захопленими коментарями, захоплюючись його талантом.

"Ну як можна писати пісні, ще й так круто?!"

"Талант нікуди не приховаєш, браво,Олексієчку!"

"Спасибі, це крутий трек"

“Дякую! Менше масок - більше фарб! Бережіть себе та близьких!"

“Дякуємо з Греції!! За 7 днів карантину перший раз душа посміхнулась!!!"

"Клас, дуже правдиво і душевно"

"На одному диханні) дуже круто"

"Нереально круто!"

"Бомба пісня"

“Ну хоч медійні особи нехай упокоят людей! Бо під тією пропагандою що ллють з телевізора, вже смішно до сліз. А люди в паніці"

Скріншот коментарів: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, раніше Настя Каменських довела Потапа до сказу під час вибору фільму.