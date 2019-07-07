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Міні-мама! Слава з НеАнгелів зворушила душевними фото з донькою

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.07.2019 - 13:02
Міні-мама! Слава з НеАнгелів зворушила душевними фото з донькою
Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Співачка розчулила мережу напуттям для улюбленої дівчинки

Слава Камінська з гурту "НеАнгели" після розлучення з чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським переключилася на роботу і присвячує вільний час діткам – сину Леонарду і донечці Лаурі. Вона регулярно публікує в Instagram кадри з концертів і охоче ділиться знімками в компанії обожнюваних малюків. Стильна мама вирішила порадувати шанувальників фото з підрослою донечкою на прогулянці.

Слава супроводила текст трепетним віршем-напуттям для улюбленої дівчинки, авторства сучасної поетеси Соли Монової.

На одному зі знімків співачка зображена в рожевому брючному костюмі і сонячних окулярах. Присівши навпочіпки і посадивши Лауру на коліно, вона дбайливо обіймає дівчинку, а та лише щільніше притискається до зіркової матусі.

Міні-мама! Слава з НеАнгелів зворушила душевними фото з донькою

Фото: Слава Камінська з дочкою Лаурою (instagram.com/slava_kaminska)

На іншому фото Слава позує в повсякденному образі – джинсах-скінні і світлій майці, а також кросівках. Лаура стоїть біля мами, яка міцно обняла її обома руками.

"А жениха мы найдем тебе нежного-нежного,
Будет туфельки покупать, пяточки целовать.
Ну а пока — пару шагов по манежу,
Ну а пока — первые ласковые слова.
Выйдешь из комнаты… и незаметно — замуж...
Вечно бы девочка, вечно бы на руках ...
Ну а пока — ложку за папу и ложку за маму... И за того… сказочного жениха…" - адресувала Слава віршовані рядки донечці.

Міні-мама! Слава з НеАнгелів зворушила душевними фото з донькою

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Знімки, а особливо душевні слова, привели шанувальників Слави в захват. Вони не шкодували компліментів і побажань для мами і її дівчинки.

"Дуже красива", "Клас", "Зворушливо"," Зараз заплачу. Особливо чуттєво для мам дочок", "Як мило", "Лялечки", "Яка ти класна, щастя тобі!", "Така солодка булочка", "Міні-мама!", "Так ніжно", "Які прекрасні слова. Щастя вашій принцесі", - залишали теплі слова коментатори.

 

Скріншот коментарів

До речі, Слава Камінська вирішила зайнятися трудотерапією і показала, як висаджує в парку дерева.

Крім того, Слава з ггурту "НеАнгели" узворушила мережу фото 3-річної доньки Лаури, яка разюче схожа на ляльку Барбі.

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Новини України НеАнгелыСлава Камінська
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