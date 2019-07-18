Міні-Ліля: Ребрик з молодшою донькою красуються в схожих вбраннях

Відома ведуча і акторка Лілія Ребрик продовжує насолоджуватися довгоочікуваним сімейним відпочинком - разом з чоловіком Андрієм Диким і двома їхніми дочками вона відпочиває на морі в Туреччині. Артистка регулярно радує підписників свого Instagram веселими і барвистими фото і відео, показуючи, як вони проводять час.

Так, Лілія зачарувала фанів неймовірно милим знімком з молодшою донькою, однорічною Поліною. Мама і донька приміряли схожі вбрання і розташувалися на зеленій галявині. Ребрик віддала перевагу чорно-білому сарафану міді в клітку, а малятко вдягла в схоже дитяче платтячко того ж забарвлення, а також червону кепочку.

Фото: Лілія Ребрик з донькою Поліною (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча сидить на траві і з посмішкою простягає дівчинці банан. У своїх сторіс вона виклала фото, на якому є також її старша дочка Діана.

Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

"А як Ваш вечір проходити?" - поцікавилася Ребрик у підписників.

Ті тут же почали відповідати, заодно розчулюючись зворушливим фото і відзначаючи, що Поліна - просто-таки міні-Ліля.

Чудовий дитина у чудової мами

Ви такі няшные

Міні-Ліля

Ви такі класні

Які красуньки.

Гарного настрою та відпочинку

Які ж ви гарні

Яке гарне фото,сонячно та тепленько. А у нас в Умані, гуляли з дітками в кофтах та шапках

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

До речі, раніше Лілія показала, на що пішла заради старшої дочки - разом з дівчинкою зіркова мама політала на парашуті, прикріпленому до човна.

Фото: Лілія Ребрик з донькою Діаною (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик поділилася щастям на зворушливих сімейних фото з відпочинку в Туреччині.

Раніше Лілія Ребрик показала фото батьків з сімейного архіву та привітала їх з річницею весілля.