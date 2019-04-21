"Міні-копії тата": MONATIK розчулив мережу фото з синами

Популярний український співак і тренер шоу Голос країни 9 Дмитро Монатік, який не так давно відсвяткував 33-й день народження, порадував шанувальників рідкісними сімейними знімками. Артист вважає за краще не виставляти особисте життя напоказ, проте останнім часом все ж став частіше показувати кохану дружину і дітей в мережі.

Так, на своїй сторінці в Instagram MONATIK опублікував два фото з синами. Обличчя дітей не видно, однак малюки одягнені в схожому з татом спортивному стилі - яскраві куртки, джинси та кросівки. У всіх трьох також на головах однакові чорні шапки, що дуже розчулило фанів. Судячи з кадрів, сімейство погуляло в одному з розважальних центрів.

Фото: Монатік з синами (instagram.com/monatik_official)

"Довгоочікувана сімейна субота ... #Мої", - зворушливо підписав публікацію музикант.

Фото: Монатік з синами (instagram.com/monatik_official)

Підписники залишили багато зворушених коментарів, зазначивши стиль діточок і називаючи їх копією зоряного тата.

"Ну які прекрасні"

"На стилі"

"Гвардія монатиков прийшла у світ , щоб зробити його музикальнішим"

"Маленькі Монатіки"

"Такі модники)) відразу видно діти Монатіка"

"Рівень милоты зашкалює"

"Міні-копії тата"

"Ви такі чарівні разом :)"

"Крихітні Монатики"

"Ох ці хлопці)))) кружляють голову до упаду"

"Такі милі. І талановиті, я впевнена, що вони себе заявлять в майбутньому"

"Солодкі, прекрасні"

Дружина Монатіка Ірина Демічева також поділилася милим знімком - на ньому папа і сини стоять біля квіткового прилавка і уважно його вивчають.

Фото: Монатік з синами (instagram.com/irinademicheva)

"Привчає хлопців з дитинства правильно впадати за дівчатами", - прокомменировала задоволена мама.

Нагадаємо, нещодавно MONATIK презентував нову пісню "LOVE IT ритм" і кліп на неї. Ця робота з третього сольного альбому стала наймасштабнішою в кар'єрі музиканта і вже викликала справжній фурор в мережі.

Раніше Monatik зробив зворушливу заяву про свою дружину Ірину.