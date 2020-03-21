Милий наглядач: Вікторія Бекхем зворушила домашнім відео з 8-річною донькою і собакою Фіг

Дизайнер Вікторія Бекхем продовжує залишатися вдома на карантині через коронавірус. Зазначимо, що сім'я Бекхемів приєдналися до всесвітнього флешмобу «Я залишаюся вдома» з метою зупинення поширення небезпечної хвороби. На щастя, Вікі не забуває про своїх підписників і показує їм «хроніки карантину». Нещодавно Вікторія звернулася до своїх підписників в Instagram-сторіз. Дизайнер підтвердила, що в даний час вона з родиною перебуває в самоізоляції в мальовничому селі Котсуолд (Cotswold Hills), яка розташована в західній частині центральної Англії, графство Оксфордшир. У відомого дизайнера відмінний настрій, так як вона проводить час разом зі своїми дітьми і домашніми тваринами.

На відео потрапила одна з собак по кличці Фіг (на англ. Fig). «О, привіт, Фіг! Ти що тут робиш? Дивишся як Харпер робить свою домашню роботу?» — звертається до улюбленця Вікторія.

Вікторія Бекхем умилила зворушливими відео зі своєю собакою по кличці Фіг (Fig). Песик також переживає ізоляцію у зв'язку з карантином через коронавіруса)) #VictoriaBeckham #coronavirus #COVID #COVID19 pic.twitter.com/60Raj36gXJ — MyGlamWish (@glam_wish) March 21, 2020

Відео: twitter.com/glam_wish

«Милий наглядач», — додала забавний підпис до посту Вікторія, з любов'ю описуючи свого чорного кокер-спанієля. Дружина Девіда Бекхема зазначила, що їх домашній улюбленець улігся на її ліжко, «забувши» своє місце. Схоже, що собаці набагато комфортніше на білосніжних простирадлах і м'яких ковдрах. І залишати насиджене місце Фіг точно не збирається.

Відео: twitter.com/glam_wish

Судячи з усього, восьмирічна дочка Вікторії Бекхем захопилася домашнім навчанням на карантині, як і багато інших дітей у Великобританії. Діти змушені вчитися на дому через загального карантину пов'язаного з вірусом COVID-19. Харпер-Севен Бекхем також потрапила в сторіз до своєї зіркової мами. Дівчинка мило обіймає собаку, лежачи з нею поруч на ліжку.

Вікторія і Девід Бекхеми протягом останніх кількох днів вже неодноразово зверталися до своїх підписників. Зіркова пара звертає увагу на пандемію короновируса в світі. Подружжя через свої соцмережі закликають мільйони фоловерів, по можливості, залишатися вдома і слідувати вказівкам офіційних служб охорони здоров'я.

Так, Девід в своєму Instagram поділився фотографією, де він позує з рожевим листочком паперу, на якому він написав: «Я залишаюся вдома заради Вікторії і моїх дітей. #IStayAtHomeFor»

Фото: instagram.com/davidbeckham

В даний час хештег #IStayAtHomeFor («Я залишаюся вдома заради...») використовується в соціальних мережах, щоб спонукати користувачів до самоізоляції. Таким чином екс-футболіст, чоловік Вікторії закликає своїх читачів до спроби зупинити поширення небезпечного вірусу.

Під своїм постом Девід написав: «Я залишаюся вдома заради Вікторії і наших дітей, включаючи Круза (15-річного сина Девіда), який заліз на цю фотографію. Давайте припинимо поширення коронавіруса разом! Поділіться своєю фотографією з хештегом #IStayAtHomeFor і відмітьте шістьох своїх друзів, попросивши їх зробити теж саме!»

Девід, у свою чергу, зазначив шість своїх досить відомих друзів, включаючи його старшого сина Брукліна Бекхема, знаменитого шеф-кухаря Гордона Рамзі і актора Джеймса Кімберлі Кордена.

Вікторія також попросила своїх прихильників залишатися в безпеці в ці непевні часи, написавши в Instagram: «Все здається дивним і невизначеним з COVID-19. Мої думки завжди були з усіма вами – моїми друзями і вашими близькими».