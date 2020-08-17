Милі і засмаглі: Катя Осадча та Юрій Горбунов зачарували романтичним фото

Зіркова пара насолоджується літніми днями і товариством один одного
Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов нещодавно повернулися з Туреччини, де на славу відпочили на морському узбережжі разом з синочком Іваном і сином ведучої Іллею. Подружжя насолоджуються останніми тижнями літа і товариством один одного, не соромлячись демонструвати ніжні почуття на публіку.
Горбунов поділився в мережі романтичним ніжним селфи з коханою дружиною. На знімку Катя запечалена в жовтій сукні з воланами і квітковим принтом, а Юрій - у фіолетовій футболці. Телеведуча зібрала волосся назад, а на обличчі зробила легкий макіяж.
Зіркова пара демонструє на камеру красивий золотистий загар і милі посмішки. Осадча зворушливо обіймає чоловіка.
Катя і Юрій розчулили ніжними почуттями на романтичному фото (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
"Гарного всім неділі! Літо продовжується!", – підписав ніжний кадр Горбунов.
Користувачі мережі залишили цій чудовій парі багато теплих відгуків в коментарях.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Катя Осадча в ефектних штанях з пір'ям підкорила стилем.
Ми також повідомляли, що Катя Осадча з синочком Іваном піднялася на гору Тахтали в Туреччині. Вона показала захоплюючі види околиць.