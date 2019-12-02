Милі та закохані: Ольга Фреймут зачарувала рідкісним спільним виходом з чоловіком

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут нечасто балує багатотисячну армію шанувальників оновленнями у мережі. Особливо рідко "екс-ревізор" показує деталі свого особистого життя. Не дивно, що кожен новий пост з чоловіком або дітьми викликає захоплення у шанувальників Ольги. Нещодавно на своїй сторінці в мережі instagram Фреймут показала по-домашньому миле фото з чоловіком (Володимир Локотко). До речі, пара офіційно розписалася тільки після народження третьої дитини (дочка Євдокія, народилася 28 червня 2017 року), і Ольга взяла прізвище чоловіка - Локотко.

Ольга опублікувала фото з чоловіком, однак не уточнила, коли саме і де був зроблений кадр. На знімку закохана пара позує в повсякденних кежуал-образах. Приміром, Фреймут демонструє стильний образ на кожен день - зелений светр великої в'язки, прості джинси і шкіряні черевики на шнурівці і стійкому каблуці.

Ольга Фреймут і Володимир Локотко (фото: instagram.com/freimutolia)

До речі, підписники Ольги підкреслили, що їх улюблениця дуже струнка.

“Лапочки. Оля струнка"

"Неймовірна пара закоханих"

"Ви дуже гарна пара, Ольга Михайлівна!"

"Довгонога красуня"

“Чудові, милі, справжні!...Милуюсь"

“Дуже подобаєтеся, як людина!) А ще ваш стиль! А взагалі Ольги - всі Княгині!)"

“Такі милі і закохані... Оля... Я рада за вас"

“Такі прекрасні обоє!!! Ідеальна пара!"

"Оля худюся така!!!"

Скріншот коментарів: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут і Володимир Локотко (фото: instagram.com/freimutolia)

Відзначимо, що на даний момент Фреймут знімається в новому проекті - "Роман з Ольгою" на телеканалі "Інтер". Співведучим Ольги є Роман Кадемін.

"Роман з Ольгою" - ток-шоу про стосунки чоловіків і жінок. Герої ток-шоу - люди, які живуть поруч з нами і які зважилися розповісти про свою проблему. Наприклад, як живеться парі з різницею у віці понад 30 років? До яких проблем в родині приводить маніакальне бажання подружжя схуднути? Чим може бути небезпечно знайомство в Інтернеті? Які підводні камені шлюбу з іноземцем? Або як відреагує чоловік, якщо дружина повідомить йому, що влаштувалася на роботу... сурогатною мамою?

Нагадаємо, раніше ніжна Ольга Фреймут умилила домашнім фотосетом з чоловіком. Деякі кадри зробив син телеведучої.